Álvaro Arbeloa desaparece en su adiós al Real Madrid dejando en el aire lo de Mbappé, Carvajal y Ceballos

Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 00:39h.

Arbeloa no compareció en sala de prensa tras el Real Madrid-Athletic

El abrazo entre Mbappé y Arbeloa para hacer las paces en el Real Madrid

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El Real Madrid-Athletic de este sábado en la última jornada de LALIGA EA Sports ha estado marcado en el Santiago Bernabéu por el homenaje a Dani Carvajal o la despedida de David Alaba aunque no fueron los únicos en poner punto y final a su etapa en el club. Álvaro Arbeloa también ha dirigido su último encuentro con el primer equipo madridista tras haber confirmado su adiós el viernes con una extraña desaparición post partido ya que ni siquiera acudió a sala de prensa.

Varios medios adelantaron que el salmantino no aparecería por la sala de prensa del estadio de Chamartín en la que ya había hablado Ernesto Valverde, que también se despedía, del Athletic. No hubo más explicaciones oficiales de qué había llevado al técnico a tomar esta decisión después de unos meses convulsos que han acabado con numerosos líos en el vestuario.

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Las preguntas en el aire para Álvaro Arbeloa sobre Dani Carvajal, Kylian Mbappé y Dani Ceballos

La relación de Álvaro Arbeloa con Dani Carvajal, sin ir más lejos, ya estuvo en el punto de mira por la pérdida de protagonismo del lateral que le ha dejado sin opciones de ir al Mundial. Este sábado, cuando el de Leganés se hizo la foto de familia con todos los jugadores del Real Madrid y el cuerpo técnico, fue muy comentado que el entrenador fue el último en ponerse y el primero en irse.

Otro de los protagonistas con los que ha tenido sus más y sus menos es Kylian Mbappé tras el cruce de acusaciones después del partido contra el Real Oviedo de hace 10 días. El francés confirmó ante el Athletic su segundo Pichichi en España y celebró el tanto marchándose al banquillo a darse un tímido abrazo con el que hasta este sábado ha sido su entrenador.

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El último nombre propio sobre el que habría alguna pregunta en sala de prensa que Álvaro Arbeloa ya no tendrá que contestar es Dani Ceballos. Tras el roce que ambos habrían tenido hace unas semanas y que ha dejado al sevillano fuera de las últimas convocatorias, este sábado pudo tener unos minutos en el que también puede ser su último encuentro en el Real Madrid sin más explicaciones.