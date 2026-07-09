Borja Iglesias responde al interés de Club América

Celia Pérez 09 JUL 2026 - 19:35h.

El delantero, en zona mixta, es cuestionado por el interés del club mexicano

Borja Iglesias alucina con el don de Lamine Yamal en los viajes: "Este tío tiene mucho sueño"

Compartir







En pleno Mundial no son pocos los jugadores que están en el punto de mira del mercado de fichajes. A pesar de estar concentrado con España, el nombre de Borja Iglesias siempre está bajo todos los focos. El delantero del Celta de Vigo atrae a más de un pretendiente y en los últimos días ha sonado con fuerza el interés de Club América, algo a lo que ha respondido el ariete ante las cámaras de ElDesmarque.

Fue César Luis Merlo el que destapó los detalles de una cumbre que habría cerrado Club América. El periodista apuntaba que Santiago Baños iba a viajar junto a toda la directiva hasta Los Ángeles para reunirse con el jugador y presentarle el proyecto deportivo con la idea de intentar seducirlo. Pues bien, sobre ello se ha pronunciado Borja Iglesias desde zona mixta.

"Soy súper feliz en el Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial. Luego disfrutar mis vacaciones y luego volver a casa", señaló ante los medios de comunicación.

A día de hoy, Borja Iglesias es feliz en el Celta, donde esta temporada tiene por delante una nueva e ilusionante campaña con el equipo metido en Europa League, pero tal y como él señala, en el fútbol todo puede pasar. A sus 33 años, el delantero se ha convertido en objetivo para el club mexicano que quiere ver primero las sensaciones del futbolista para luego afrontar las negociaciones con un Celta que quiere diez millones de dólares (unos 9 millones de euros) por liberar a Borja Iglesias. Mucho depende de esa reunión con el delantero y ver si se entusiasma ante el proyecto que le presenta el propio Santiago Baños en persona.