Borja Iglesias alucina con el don de Lamine Yamal en los viajes: "Este tío tiene mucho sueño"

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 09:21h.

Borja Iglesias ha comprobado la capacidad que tiene Lamine Yamal para dormirse en cualquier lado y no ha podido evitar grabar cómo lo hace

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Lamine Yamal es una de esas personas que tiene un don para dormirse en los viajes. En la última Eurocopa ya contaron sus compañeros que mientras el resto iban nerviosos de camino al estadio antes de un partido importante, el jovencísimo futbolista del Barça iba dormido como un bebé sin ningún atisbo de nervios. Un don del que Borja Iglesias ha sido testigo en uno de los desplazamientos de la Selección para el entrenamiento y ha grabado cómo va Lamine en estos trayectos de autobús. En el vídeo superior puedes ver la grabación que ha subido Borja a sus redes sociales.