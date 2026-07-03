Juan Pérez 03 JUL 2026 - 08:33h.

La famosa "rubia" que tapa a Keyne es la madre de Mikel Oyarzábal

Adiós a los fantasmas de las eliminatorias: España está muy viva

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La sonada victoria de España en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Austria coloca a Mikel Oyarzábal en la élite absoluta del fútbol internacional, y curiosamente su madre se cuela en la escena de manera inimaginable. En la celebración de uno de los goles de La Roja, el hermano de Lamine Yamal ha convertido un grito en uno de los memes más reconocibles del torneo, y curiosamente "la rubia de delante" es la progenitora de uno de los mejores delanteros de la cita internacional.

El sabor de una clasificación a octavos de final sabe mejor cuando el pospartido deja escenas icónicas que no sólo van a dar la vuelta al mundo, sino que se pueden quedar en el imaginario durante años. La presencia de Keyne en este Mundial llega ese sello en cada una de sus apariciones, pero es que el hermano pequeño de Lamine Yamal lo ha vuelto a hacer y las cámaras lo han grabado hasta establecer un momento especialmente divertido.

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Lo mejor de la escena está en el análisis posterior, porque el propio Borja Iglesias ha dado el dato definitivo al llegar al hotel, explicando que "la rubia de delante" no es ni más ni menos que la madre de Mikel Oyarzábal. Dorleta Ugarte es la que comparte éxito con Keyne, y además lo hace precisamente en un partido donde su hijo ha anotado dos goles hasta demostrar otra vez que es uno de los atacantes más en forma de todo el mundo.

Es un guiño curioso que desvela todos los ingredientes de esta selección, desde el aura del pequeño Keyne, a la presencia de Mikel Oyarzábal incluso desde la grada o el mimo por los detalles de Borja Iglesias en redes sociales. Una manera de representar lo que España está haciendo en este Mundial 2026 desde varias perspectivas antes de guardar el sticker y convertirlo en una bandera más para apoyar a España en grupos de amigos