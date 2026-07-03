El rostro serio de Lamine Yamal que demuestra su nivel de exigencia: “Tenemos que seguir creciendo”

Fran Duarte Madrid, 03 JUL 2026 - 08:29h.

A pesar de la victoria, Lamine Yamal se ha mostrado muy serio tras el partido contra Austria. El futbolista quería marcar y seguir haciendo historia y también considera que tienen mucho margen de mejora

Lamine Yamal desvela cómo se siente tras su lesión: "Seguir cuidándome"

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Lamine Yamal fue el hombre del partido en el España – Austria. A pesar de no marcar gol, el joven futbolista fue una pesadilla para los defensores rivales y solo Alexander Schlager evitó que se fuera del estadio sin algún tanto a las espaldas. Sin embargo, a pesar de confirmar su felicidad en la zona mixta tras el partido, su rostro serio ha contrastado con su discurso. Cualquiera diría que España se ha clasificado para los octavos del Mundial si su MVP no muestra casi ninguna sonrisa. Lo cierto es que la exigencia que tiene Lamine sobre si mismo es brutal y quería marcar también su tanto para seguir haciendo historia a sus 18 años.

Lamine Yamal, la imagen viva de la exigencia

“Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final”, ha comentado Yamal en esa zona mixta. “Poco a poco ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates… todo. Muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai que también quiero felicitarle a él”, ha respondido el jugador, aunque con ese semblante serio del que quiere aún más en el siguiente partido.

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“Creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo. Sabemos la calidad que tenemos, que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo. Confiamos en nosotros mismos”, aseguraba el delantero antes de finalizar la zona mixta. Un ejemplo claro de lo que se le exige a este equipo y, en particular, a Lamine Yamal a pesar de tener solo 18 años.

Precisamente esa exigencia es lo que hace tan grandes a jugadores de este estilo. La mentalidad de querer mejorar, de saber que se puede seguir creciendo y, sobre todo, no tenerle miedo a nada ni a nadie.