Los siete jugadores que aún no han debutado con España en el Mundial

Fran Fuentes 03 JUL 2026 - 07:51h.

Además de los dos porteros suplentes, cinco jugadores de campo aún no han podido vestirse de corto en lo que va de Copa del Mundo

Lamine Yamal desvela cómo se siente tras su lesión: "Seguir cuidándome"

Compartir







España se impuso a Austria en, sin duda, el mejor partido de lo que llevan de Mundial. Los muchachos de Luis De la Fuente se impusieron con solvencia, dominando el juego mediante la posesión del balón y concediendo muy pocas ocasiones a lo largo del encuentro de dieciseisavos. De este modo, 'la Roja' ya está en octavos de final, donde se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por otra parte, a estas alturas de campeonato todavía quedan varios jugadores que no han sido partícipes de los éxitos del combinado nacional sobre el césped. Y es que, en este momento, hay siete jugadores que todavía no se han vestido de corto y que aún no han disputado ni un solo minuto.

En primer lugar, y de manera más o menos obvia, tenemos a los dos porteros suplentes. Y es que David Raya y Joan García aún están esperando una oportunidad para ponerse los guantes en esta Copa del Mundo. En este sentido, y pese al intenso debate que hubo en la previa del campeonato, con gran parte de la opinión pública apretando en torno al portero del FC Barcelona y, algunos menos, en favor del jugador del Arsenal, Luis De la Fuente siempre lo ha tenido claro: Unai Simón es su guardameta y, salvo inconveniente en forma de lesión o expulsión, no piensa cambiar.

PUEDE INTERESARTE Puro fútbol: Cristiano Ronaldo se fue a consolar a Luka Modric antes de celebrar con Portugal

Si ahora pasamos a los jugadores de campo, tras el ingreso de Marc Pubill en el descuento del partido frente a Austria, tenemos a cinco jugadores de campo que todavía no han tenido la oportunidad de participar. El primero de ellos es Eric García. Su temporada fue muy buena, siendo el comodín del FC Barcelona tanto en tres posiciones de la defensa como incluso en el centro del campo. Sin embargo, el buen funcionamiento de la pareja formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, que mantiene a España sin haber encajado todavía ni un solo tanto, no ha dejado lugar a experimentos.

El siguiente es Alejandro Grimaldo. El reciente fichaje del Atlético de Madrid todavía no ha entrado, ni como titular ni tampoco de refresco. Aquí, el que no ha dejado lugar a su compañero es Marc Cucurella, quien, a base de grandes actuaciones tanto ofensivas como defensivas se está convirtiendo en uno de los defensores de lo que va de campeonato. Especialmente fino estuvo frente a Austria.

PUEDE INTERESARTE Ferran Torres no arranca, vuelve a desesperar y Santi Cañizares le señala en pleno directo

Del descontento de Zubimendi sin debutar al estado físico de Víctor Muñoz

Si damos un paso adelante y nos vamos al centro del campo, Martín Zubimendi todavía no ha podido disfrutar de un solo minuto. El donostiarra ha pasado de ser el pivote titular de Luis De la Fuente durante el año y pico que Rodri no ha estado en condiciones óptimas para participar a no oler ni un minuto de juego. Prácticamente desde su entrada decisiva en la final de la Eurocopa, no se había bajado de la titularidad, también facilitada por la ausencia del Balón de Oro. No obstante, su pérdida de protagonismo es de las más llamativas: de indiscutible a inédito. Algunos medios deslizaron la posibilidad de que el jugador no estuviera nada contento con su situación.

PUEDE INTERESARTE Adiós a los fantasmas de las eliminatorias: España está muy viva

Y en la parcela ofensiva son dos los jugadores que todavía no se han vestido de corto. En primer lugar, Víctor Muñoz aún no ha estado en condiciones de sumar con la Selección Española. El extremo recién fichado por el Liverpool llegó a la concentración lesionado, y la gran parte de su trabajo durante esta Copa del Mundo ha sido de readaptación. En los últimos días por fin ha podido terminar las sesiones de trabajo con normalidad, pero llega falto de ritmo competitivo. Se esperaba que sumara algún minutillo frente a Austria, pero el elevado ritmo de partido llevó a Luis De la Fuente a no darle entrada. Veremos frente a Portugal.

Por último, Borja Iglesias es el otro jugador que queda sin haber participado ni un solo momento con la Selección Española hasta la fecha. En este sentido, el buen momento de Mikel Oyarzabal, con cuatro goles en cuatro partidos, y la preferencia del seleccionador a apostar por otro jugador con más movilidad como Ferran Torres para acompañarle o sustituirle, han dejado al delantero del Celta de Vigo sin sumar todavía ni un solo minuto. Quién sabe si en un contexto de ir por debajo en el marcador echará mano de él, o si el seleccionador entiende que le puede venir mejor su trabajo para fijar centrales en cuartos de final.

Estos son los siete jugadores que aún no han podido debutar con la Selección Española. Las decisiones técnicas de Luis De la Fuente siguen una línea muy marcada. Además, el devenir del campeonato, con el empate del primer partido ante Cabo Verde, no permitió que España alinease a jugadores con menos carga de minutos en el tercer partido de la fase de grupos frente a Uruguay, por lo que tampoco ha habido espacio para premios ni merecimientos.