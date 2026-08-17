Asciende al primer equipo y lucirá el dorsal '16'

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Es oficial: Arnau Ortiz asciende al primer equipo del Atlético de Madrid. El club colchonero ha anunciado este lunes por la arde que el atacante, una de las grandes sensaciones de la pretemporada rojiblanca, será jugador de la primera plantilla a todos los efectos y lucirá el dorsal '16', que hasta hace unos días era propiedad de Nahuel Molina.

"El extremo catalán continuará a las órdenes de Simeone tras una gran pretemporada con el primer equipo precedida de una espectacular campaña 2025/26 en Primera Federación, categoría en la cual fue el máximo goleador de la competición con 23 tantos", ha anunciado la entidad colchonera.

Quién es Arnau Ortiz, el nuevo 'fichaje' del Atlético

El extremo, que tiene 24 años, llegó a la cantera del Atlético el pasado verano procedente del Sląsk Wroclaw polaco a cambio de unos 300.000 euros. Nació en Figueras y pasó por las categorías inferiores del Girona, además de jugar en otros clubes españoles cmo el Real Murcia, el Eldense o el Cartagena antes de marcharse a Polonia en 2024.

Durante el pasado curso militó en las filas del Atlético Madrileño, con el que firmó 23 goles y seis asistencias en 38 partidos, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones de un equipo que disputó el playoff de ascenso a Segunda.

Ahora, en pretemporada, ha estado a las órdenes de Simeone gracias, en buena parte, al cúmulo de bajas durante el verano con motivo del Mundial 2026. Arnau ha aprovechado esos minutos a la perfección, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados de los pocos amistosos que ha disputado el Atlético hasta la fecha, lo que le ha permitido alcanzar el primer equipo de cara al próximo curso. El pasado viernes, sin ir más lejos, asistió a Carlos Martín tras una gran jugada personal para que el cuadro rojiblanco ganara al Olympique de Marsella en su último partido de pretemporada.