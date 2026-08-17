El club le ha propuesto una mejora salarial, pero el jugador mantiene abierta la puerta de salida

El Atlético intenta incluir a estos tres jugadores para firmar a Salinas

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En nombre de Jorge Salinas sigue muy vivo en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. El lateral es uno de los grandes favoritos que maneja la dirección deportiva rojiblanca ante la salida de Matteo Ruggeri, que se debe hacer oficial en las próximas horas. Eso sí, el Racing de Santander tiene claro que el jugador, que también está en la agenda del Barça, sólo saldrá por su cláusula de rescisión, por lo que su futuro sigue siendo incierto.

La postura del cuadro cántabro es clara: si alguien quiere llevarse a Salinas, tendrá que abonar los 16 millones de euros de su cláusula. De momento, en Barcelona parecen haber dejado de lado la opción de firmar al lateral, más aún tras el regreso definitivo de Joao Cancelo. Pero en el Metropolitano sí que insisten en su incorporación, pues actualmente Álex Grimaldo es su único lateral zurdo.

La postura del Racing y el plan del Atlético con Jorge Salinas

Salinas tiene contrato hasta 2029 con el Racing, pero según informa en Arco FM Cantabria, el Racing le ha propuesto una mejora salarial para ampliar su contrato y recibir un sueldo mayor al actual. El caso es que el jugador, de momento, no ha aceptado la propuesta del club y está a la espera de que se siga moviendo el mercado en estas dos últimas semanas de agosto.

Es ahí donde aparece el cuadro rojiblanco. Salinas está por la labor de dar un salto en su carrera y ve con buenos ojos la opción de salir del Racing y, según añade el periodista Nacho Donado, el Atlético de Madrid podría cerrar su fichaje esta misma semana, a la espera de que se concrete la marcha de Ruggeri, que dejará más de 20 millones de euros en las arcas del Metropolitano.

Mientras tanto, Salinas fue titular en el regreso a Primera del Racing, que firmó un empate (2-2) este domingo ante el Villarreal CF en El Sardinero. A la espera de que se concrete su futuro, tanto el cuerpo técnico con el club siguen contando con uno de los laterales con más proyección del fútbol español.