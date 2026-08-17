Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 14:26h.

Tres fichajes, 230 millones y tres ofertas en 'stand by' en el Barcelona

Acuerdo cerrado con el Al-Hilal

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Joao Cancelo aterrizó este lunes en Barcelona para sellar su nuevo contrato con el conjunto blaugrana. El lateral portugués vuelve a casa tras el acuerdo alcanzado con el Al-Hilal, unas negociaciones que se han prolongado casi hasta la recta final del mercado. Las cámaras de ElDesmarque estuvieron presentes en la llegada del futbolista e incluso captó algunas de sus primeras palabras en referencia a los refuerzos efectuados por el club este verano.