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Joao Cancelo aterriza en Barcelona para cerrar su contrato y alucina con los fichajes: "Un equipazo"

Cancelo llega a Barcelona y confiesa el esfuerzo que ha hecho por llegar libre al Barça
Joao Cancelo aterriza en Barcelona.. ElDesmarque
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Joao Cancelo aterrizó este lunes en Barcelona para sellar su nuevo contrato con el conjunto blaugrana. El lateral portugués vuelve a casa tras el acuerdo alcanzado con el Al-Hilal, unas negociaciones que se han prolongado casi hasta la recta final del mercado. Las cámaras de ElDesmarque estuvieron presentes en la llegada del futbolista e incluso captó algunas de sus primeras palabras en referencia a los refuerzos efectuados por el club este verano.

"Estamos haciendo un equipazo", expresó Cancelo. En el vídeo superior puedes ver su llegada a Barcelona para sellar su nuevo contrato con el club.

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