Joao Cancelo aterriza en Barcelona para cerrar su contrato y alucina con los fichajes: "Un equipazo"
Tres fichajes, 230 millones y tres ofertas en 'stand by' en el Barcelona
Acuerdo cerrado con el Al-Hilal
Joao Cancelo aterrizó este lunes en Barcelona para sellar su nuevo contrato con el conjunto blaugrana. El lateral portugués vuelve a casa tras el acuerdo alcanzado con el Al-Hilal, unas negociaciones que se han prolongado casi hasta la recta final del mercado. Las cámaras de ElDesmarque estuvieron presentes en la llegada del futbolista e incluso captó algunas de sus primeras palabras en referencia a los refuerzos efectuados por el club este verano.
"Estamos haciendo un equipazo", expresó Cancelo. En el vídeo superior puedes ver su llegada a Barcelona para sellar su nuevo contrato con el club.