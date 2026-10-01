El jugador acaba de pasar por quirófano tras una lesión que se remonta al mes de enero

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Raúl Asencio acaba de pasar por quirófano. El Real Madrid ha confirmado este mismo jueves la intervención del central, que lleva arrastrando molestias en la tibia desde el pasado mes de enero. En un principio, los servicios médicos del club apostaron por un tratamiento conservador. Han tenido que pasar nueve meses para que finalmente sea operado, algo que no ha gustado demasiado en el entorno del futbolista.

"Nuestro jugador Raúl Asencio ha sido intervenido hoy con éxito por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha. La operación ha sido supervisada por los Servicios Médicos del Real Madrid", ha informado este jueves el club, confirmando a su vez que "comenzará en los próximos días su proceso de recuperación".

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Según informa el diario Marca, esta gestión no ha gustado nada en el entorno de Asencio, que creen que si se hubiera operado mucho antes, "ahora estaría perfecto". En un principio, los médicos le dijeron que "no había solución". Ahora, tras dos recaídas, pasa por quirófano en un momento delicado del curso.

Los primeros problemas del central en la tibia se produjeron en el mes de enero. Raúl forzó para jugar en varios partidos, más aún ante el cúmulo de bajas que tenía Álvaro Arbeloa en la línea defensiva. Luego acabó algo enfadado con el técnico por su desaparición del once una vez regresaron el resto de compañeros, lo que provocó que tuviera que pedir disculpas ante el vestuario.

Raúl Asencio y los problemas médicos del Real Madrid

En todo este tiempo, Asencio ha seguido trabajando con molestias y los servicios médicos del Real Madrid han seguido apostando por un tratamiento conservador y poco invasivo. Podría haber pasado por quirófano a final de curso, por ejemplo, aprovechando las vacaciones para recuperarse de su operación. Pero lo ha hecho ahora, con la temporada recién empezada y con un tiempo de baja que estará en los tres o cuatro meses. Aún no ha disputado ningún minuto y no podrá debutar a las órdenes de José Mourinho, como mínimo, hasta el mes de enero.

No es la primera vez que existe cierta tensión entre un jugador y los servicios médicos del club. El caso más llamativo fue el de Mbappé, que arrastró molestias en la rodilla durante varios meses... y hasta se confundieron a la hora de examinarla. También hubo cierta polémica con las gestiones de Bellingham o Álvaro Carreras. A ellos se une ahora un Asencio que no volverá a jugar hasta 2027.