Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 07:53h.

Participó en la primera victoria de La Albiceleste post Messi

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Franco Mastantuono vuelve a sonreír. El futbolista del Real Madrid apostó por marcharse cedido a la Fiorentina en busca de agilizar su adaptación al fútbol del viejo continente. Tras aterrizar en el gigante blanco con tan solo 18 años, el argentino no pudo demostrar todo el talento que tiene en sus botas, algo que sí está logrando en Italia.

Tres goles en cinco jornadas disputadas en la Serie A le han bastado para abrir nuevo la puerta de la Selección Argentina. Con contrato en el Real Madrid hasta junio de 2031, Mastantuono confiesa en su país los cambios que ha realizado en su vida para recuperar su mejor versión.

El cambio personal de Franco Mastantuono tras dejar el Real Madrid

Tras la gran victoria de La Albiceleste ante Bolivia por cuatro goles a cero, Franco Mastantuono atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Allí, el ahora futbolista de la Fiore no ocultó su felicidad por estar de regreso en el combinado que dirige Lionel Scaloni, aunque también explicó que su buen nivel atiende a cambios en su vida.

Estas fueron las declaraciones del activo madridista: "Me siento muy bien desde que fui a Italia y cambié un poco mi vida, me vengo sintiendo muy bien y lo disfruté mucho. Scaloni me da mucha libertad para jugar y se la agradezco. Es feo quedar afuera de la lista del Mundial pero alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos. Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección".

La primera goleada de Argentina sin Lionel Messi

La Selección Argentina goleó este miércoles por 4-0 a la de Bolivia en un partido amistoso jugado en el Estadio Mario Kempes, el primero desde la final del Mundial de Norteamerica y a 6 días del encuentro contra Benín que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Lautaro Martínez en el minuto 19, Nicolás Paz en el 29, Cristian 'Cuti' Romero (m.52) y José Manuel 'Flaco' López (m.86), marcaron los goles de la selección dirigida por Lionel Scaloni. Martínez y Romero, dos de los anotadores, han sido los capitanes elegidos por Scaloni en ausencia de Messi.

Con aforo reducido para cumplir con la sanción impuesta por la FIFA, el partido de hoy marcó el debut de Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez. De esta forma, el seleccionador completó hoy 70 jugadores promovidos al estreno con el equipo absoluto.

Para Bolivia, en tanto, es la segunda derrota tras quedar eliminada en la repesca al Mundial con Irak. El domingo pasado había perdido por 2-0 ante Paraguay en el Audi Field de Washington. El partido de hoy exhibió un amplio dominio del equipo local, que rompió el equilibrio en el minuto 19 tras un pase en profundidad de Alexis Mac Allister para la definición de Lautaro Martínez ante Guillermo Viscarra.

El segundo tanto llegó en el minuto 29 con un pase de Exequiel Palacios. A continuación 'Nico' Paz la picó ante la salida de Viscarra. Luego Argentina dosificó el esfuerzo. Llegó entonces una rotación de jugadores en el comienzo del segundo tiempo y en el minuto 52 ‘Cuti’ Romero amplió.

El último gol llegó a dos minutos del final con un arranque de Leonel Flores y una asistencia a 'el Flaco' López, quien firmó su primer gol con la Albiceleste. Luego de esta goleada, Argentina afrontará dos duelos en el Estadio Monumental de Núñez, el sábado contra Burkina Faso y el martes contra Benín, el rival que observará de primera mano la despedida de la selección de Lionel Messi.