Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 06:27h.

El lateral, una de las sensaciones del arranque bético, vuelve a la Selección

Luis de la Fuente convoca a Fran García en un cambio de última hora de España

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El Real Betis recibió el pasado miércoles una noticia siempre agradable. De última hora, y a razón de la lesión de Alejandro Grimaldo, Luis de la Fuente decidía convocar a Fran García para los dos próximos compromisos de la Selección Española. Rápidamente, el flamante lateral verdiblanco hacía la maleta y ponía rumbo a Madrid.

El futbolista de Bolaños de Calatrava regresaba momentáneamente a la capital de España, un camino de ida que decidió realizar este verano ante la feroz competencia que iba a tener en el Real Madrid. Feliz como bético, Fran García desvela nuevos detalles y motivos de este movimiento en El Larguero de la Cadena SER.

Fran García y su rápido fichaje por el Real Betis

Su madridismo y su cariño al Betis. "Siempre he dicho que el jugador es del sitio en el que está. Yo voy a ser siempre madridista, lo he mamado desde pequeño, pero estaba en el Rayo y era un rayista más... y ahora he llegado al Betis y el cariño que coges a la gente es algo increíble. Son muy cercanos, súper alegres, no hay un mal rollo, y ya te digo, todo era tenderme la mano para cualquier cosa que necesitaba desde el primer día. Es algo espectacular".

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Cómo surgió su salida del Madrid. "Termina la temporada y lo hago jugando a pesar de ser una temporada difícil. Hablo con mi representante, me dice que por ahora la plantilla va a ser así y no habrá refuerzos. A los dos días hacen oficial lo de Cucurella y en ese momento hablo con mi 'repre'. Y digo, a ver, si se han hecho dos fichajes la última temporada por un valor de 50-60 millones, si alguien tiene que tener prioridad a la hora de jugar entiendo que van a ser ellos. Éramos cuatro en la posición, entonces, soy un jugador que no me gusta conformarme y quería disfrutar, pasármelo bien y jugar".

El motivo que le hizo decantarse por el Betis. "Pasado ese sueño hecho realidad en el Real Madrid, quería competir y creo que tenía opciones de sobra para tomar una decisión. Lo hablé con el club, para ellos también era una opción viable. El Betis fue la opción que más me llamó, también por cercanía y Sevilla está en avión a una hora y en AVE a dos horas y pico. Es algo para mí importantes, tomamos la decisión y hasta ahora no puedo estar más contento de ello".

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¿Habló con José Mourinho? "No, de hecho la pretemporada antes de empezarla fue todo muy rápido. Estábamos en vacaciones y me llaman un martes o un miércoles a las diez y media de la noche o incluso más tarde: 'Oye, mañana tienes que coger las cosas que nos vamos a Sevilla'. Digo vale, pero tengo que ver cómo cojo espinilleras, botas... no tenía nada. Hablé con gente del Madrid y cuando me dicen eso, tardo nada, hablé con gente del club (Real Madrid) y me dijeron vente aquí a primera hora, cogí cosas y fuimos para Sevilla, fue todo muy rápido".