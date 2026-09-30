Fran Fuentes Sevilla, 30 SEP 2026 - 06:27h.

El lateral brilló especialmente en los primeros minutos, pudiendo incluso marcar en un mano a mano

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Marc Cucurella fue otro de los jugadores que rindió a gran nivel durante el partido de España frente a Croacia. Especialmente durante los primeros minutos, donde desató su fútbol ofensivo y logró ser muy clarividente en los metros finales. Por contra, el lateral catalán venía muy discutido por sus últimos partidos con el Real Madrid, y no eran pocos los que dudaban de su titularidad durante este parón de selecciones. Sin embargo, Luis De la Fuente le ha respaldado en todo momento y le ha dado la confianza que le estaba faltando vestido de blanco. La respuesta ha sido una actuación muy destacada, especialmente en el primer tramo de partido y, aunque ha sufrido ligeramente en defensa, el jugador recupera sensaciones tras una racha negativa de resultados a nivel de club.

Y es que, especialmente durante los primeros minutos, Marc Cucurella se colocó en posiciones sumamente ofensivas, pisando constantemente área y buscando, mediante el centro o el pase raso, que un compañero acabara jugada. Es más, sobre el minuto 26 de partido, el propio futbolista tuvo un mano a mano tras un pase picado a la espalda de la defensa que no acertó a definir. Sin embargo, que el lateral izquierdo aparezca en situación manifiesta de gol evidenciaba el gran dominio de España frente a Croacia en los primeros compases, aunque después los de Slaven Bilic han encontrado momentos para transitar y buscar a la contra a los de Luis De la Fuente.

Luis De la Fuente respalda a Marc Cucurella: "El estilo les va muy bien"

Al término del partido, Luis De la Fuente valoró el encuentro del propio Marc Cucurella, reconociendo que, pese a que en el Real Madrid las cosas no le están terminando de salir, con España siempre está a su mejor nivel a la pregunta planteada por ElDesmarque: "Sí, sensacional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto pasa con muchos futbolistas, que cuando vienen a la Selección se transforman. Tienen un rendimiento, a veces, muy superior a sus clubes. Será porque se sienten muy cómodos, porque el estilo les va muy bien, porque les conocemos y les pedimos lo que pueden dar... y así se sienten cómodos. Un futbolista con confianza y serenidad multiplica por un número muy alto su rendimiento. Marc es un futbolista muy seguro, con nosotros no solo siempre cumple, es muy brillante. Ha demostrado el nivel de futbolista que es, que es excepcional. Es otra gran alegría para nosotros. Nosotros nos centramos en lo que nos dan, y nos dan mucho", sentencia.