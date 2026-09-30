Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 01:05h.

Tras la exhibición de España contra Croacia, Josep Pedrerol abre el debate sobre si es mejor esta generación de la España de Luis de la Fuente o mejor la de Vicente del Bosque

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España ha vuelto a dar un recital ante Croacia. Los de Luis de la Fuente ya llevan 40 partidos seguidos sin perder y la ilusión es tal que ya hay muchos comparando esta generación con la de 2010. En El Chiringuito también han querido opinar en este debate, aunque Juanfe Sanz ha apuntado un detalle clave para entender mejor la comparación.

¿Es mejor la España de 2026 o la de 2010?

Josep Pedrerol ha comenzado el programa preguntando si la de Luis de la Fuente es la mejor generación de futbolistas. “¿Estaríamos de acuerdo en que Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Puyol fue una generación impresionante de futbolistas? Y ahora estamos con la época en la que están Rodri, Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri y Cucurella. ¿Es mejor esta?”, pregunta el presentador catalán.

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Los distintos tertulianos han ido opinando al respecto. Como Paco Buyo que considera que “esta es mejor” porque juegan a otra velocidad y asegura que es “una apisonadora”. El exguardameta también considera que "no hay ningun equipo a nivel internacional capaz de competir con esta España".

“Yo creo que somos un poco injustos si nos quedamos con lo más reciente. Es verdad que esta selección está imparable, están jugando muy bien, son espectaculares... pero es que tenemos la memoria muy corta. Aquella selección era muy buena”, opina Javi Balboa, un poco más prudente que Buyo.

Hasta que finalmente Juanfe Sanz señala la diferencia entre las dos selecciones que da la clave para cerrar este debate. “Como equipo tengo dudas; a nivel individual creo que 2010 era mejor. Pero porque eran estrellas ya. Estos jugadores, quitando a alguno... Tú ya tenías jugadores hechos; tenías un Xavi y un Iniesta que ya eran campeones de Champions. Tenías a Busquets, a Xabi Alonso que venía del Liverpool y era el fichaje estrella del Madrid. Tenías a Sergio Ramos, Puyol, Piqué, Casillas... Eran jugadores ya consagrados siendo estrellas en sus clubes”, sentencia el colaborador de El Chiringuito. En resumen, la diferencia radica más en lo colectivo que en lo individual, porque la Selección de 2010 tenía grandes estrellas y en la de 2026 hay grandes jugadores, pero aún muy jóvenes por lo que su techo todavía no se conoce.