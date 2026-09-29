Lucas Gatti 29 SEP 2026 - 08:29h.

El meta de River, en el radar de varios clubes europeos de primer nivel

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El crecimiento de Santiago Beltrán en River Plate comenzó a trascender las fronteras del fútbol argentino. El arquero de 21 años, que se consolidó como titular durante en 2026, despertó el interés de distintos clubes europeos y aparece entre los nombres que sigue el Atlético de Madrid. Segun pudo saber ElDesmarque, el club colchonero compite con el Aston Villa, Manchester City y Manchester United en tierras inglesas, además de Inter y Juventus de Italia.

El equipo de Diego Pablo Simeone analiza alternativas para el futuro de su portería, ante la posibilidad de que Jan Oblak deje la institución en el próximo mercado, aunque tenga contrato vigente por dos años más.

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El interés del conjunto español se inscribe en un contexto particular. Oblak, referente del Atlético desde hace más de una década, tiene contrato hasta 2028, pero su continuidad no está completamente despejada. En ese escenario, Beltrán aparece como una apuesta de proyección, aunque todavía resta conocer si el seguimiento se traducirá en una propuesta formal.

La posibilidad de que el arquero de River llegue a Madrid no es nueva. Durante el último mercado de pases, ya hubo interés y conversaciones en torno a su situación, un antecedente que mantiene abierta la posibilidad de que el Atlético vuelva a avanzar si decide acelerar la búsqueda de un sucesor para el esloveno.

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Santiago Beltrán, de un club amateur al arco de River

La historia de Beltrán tiene un recorrido poco habitual. Antes de llegar a Núñez, el arquero jugaba en el Club de Campo Pueyrredón, en Pilar, sin haber pasado por las divisiones de un club afiliado a la AFA. Se incorporó a River a los 17 años y firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2023.

Su camino hacia la Primera tuvo un obstáculo importante: en septiembre de 2024 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi ocho meses. Sin embargo, consiguió recuperarse y aprovechar la oportunidad que apareció en 2026.

En enero de ese año debutó como titular ante Barracas Central y, a partir de entonces, logró afirmarse en el puesto. Sus actuaciones, incluida su participación decisiva en la definición por penales ante San Lorenzo en el Torneo Apertura, le permitieron convertirse en una de las apariciones del equipo.

El salto de cuarto arquero a titular y figura en un período relativamente corto modificó su escenario deportivo y también el económico. Su rendimiento empezó a llamar la atención de equipos europeos y obligó a River a trabajar sobre su continuidad.

El interés europeo y la postura de River

El Atlético no es el único club que sigue sus pasos. En agosto, la Juventus realizó un sondeo por su situación y, durante septiembre, también trascendieron averiguaciones del Inter de Milán y el Manchester United. El interés internacional aceleró las conversaciones de River con sus representantes para extender el vínculo, que vence en diciembre de 2027.

La dirigencia pretende mejorar sus condiciones contractuales y elevar considerablemente su cláusula de rescisión, actualmente fijada en 25 millones de dólares. La intención informada es llevarla a 100 millones, en una negociación que busca proteger el patrimonio del club frente al interés que despertó el arquero.

Para River, la situación tiene dos dimensiones: conservar a un futbolista que se convirtió rápidamente en una pieza importante y establecer condiciones económicas acordes con su proyección. Para Beltrán, mientras tanto, la aparición de clubes de las principales ligas europeas representa una oportunidad que podría marcar el próximo paso de su carrera.

El Atlético, que durante años tuvo en Oblak una referencia indiscutida, comienza a mirar alternativas para una eventual transición. Y entre los nombres que aparecen en ese horizonte está el de un arquero argentino que, hasta hace poco, todavía buscaba su lugar en la Primera de River.