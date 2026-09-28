"No sé si será al final de esta temporada o la próxima, pero quiero volver a Europa", admite el jugador

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Joao Félix quiere volver a Europa. El luso, que llegó a Arabia Saudí procedente del Chelsea en verano de 2025, acaba contrato con el Al Nassr a final de temporada y admite su deseo de volver a la élite en un futuro cercano, lo que ha provocado que varios aficionados del Atlético de Madrid hayan abierto un debate en las redes sociales sobre su posible regreso al Metropolitano.

"Estoy muy feliz en Al Nassr. Este será mi segundo año. A final de temporada tendré 27 años y tengo en mente regresar a Europa, aunque tal vez no de inmediato. No sé si será al final de esta temporada o al final de la próxima, pero quiero volver a Europa, jugar de nuevo en la Champions League y competir allí. Enfrentarse a los mejores equipos del mundo te da una motivación extra, y obviamente lo tengo en la cabeza", ha contado el delantero en una entrevista con el Diario As.

Debate en el Atlético de Madrid por Joao Félix

A partir de estas palabras, se ha generado un pequeño debate en las redes sobre la posibilidad de que Joao vuelva a vestir de rojiblanco. Cabe recordar que el luso sigue siendo el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, que pagó 126 millones de euros al Benfica por su traspaso en 2019. Con la camiseta rojiblanca llegó a disputar 131 partidos en los que anotó 34 goles y repartió 18 asistencias, además de ganar LaLiga en 2021 con un rol importante.

Aún así, su paso por el Metropolitano tuvo más sombras que luces. Nunca terminó de demostrar el valor de su traspaso y su rendimiento fue bastante irregular, lo que provocó primero una cesión al Chelsea en enero de 2023 y luego otra cesión al Barça ese mismo verano. Finalmente, el Chelsea pagó 52 millones por su traspaso en 2024. En enero de 2025 se fue cedido al Milan y unos meses más tarde, traspasado al Al Nassr por 35 millones.

El caso es que Joao Félix está ahora mismo en el mejor momento de su carrera. Está brillando con luz propia en Arabia Saudí, con 30 goles y 22 asistencias en las filas del Al Nassr, y poco a poco se va afianzando en la selección portuguesa. De ahí ese pequeño debate originado en las redes: algunos verían con buenos ojos su regreso al Atlético, pero la gran mayoría ni siquiera lo considera una opción.