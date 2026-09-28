María Trigo 28 SEP 2026 - 12:38h.

El texto completo que el futbolista del Celta dejó sobre la película de la que habla todo el mundo

'Los Javis' querían a Héctor Bellerín como protagonista de 'Bola Negra'

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Pocas veces, el estreno de una película había puesto a tanta gente de acuerdo. 'La bola negra', el film que representará al cine español en Los Oscars, está batiendo todo tipo de registros en taquilla. Las salas de cine de todo el país se están llenando durante los últimos días. Nadie se quiere perder la que consideran ya una obra maestra de 'Los Javis'.

Una de las personas que no quiso pasar de puntillas por esta película y que dio su opinión al respecto fue Borja Iglesias. El futbolista del RC Celta de Vigo publicó durante este fin de semana una reseña brutal. En ella, valoró la película con cinco estrellas y dejó muy claro con un extenso comentario en su perfil de Letterboxd (plataforma social para compartir tus gustos cinematográficos) qué piensa 'La bola negra'. Y es que el campeón del mundo con España no dudó en reconocer que había llorado y que le estaba costando poder irse a dormir.

La reseña de Borja Iglesias

"Menuda obra de arte. Creo que nunca había estado con el nudo en la garganta desde tan pronto en una película. Me ha encantado la historia, cómo se conectan los diferentes relatos. La ambientación increíble, la fotografía me ha gustado mucho, la historia maravillosa, la actuación de todos pf, el cameo de Penélope.

He llorado todo el rato, me he emocionado todo el rato. Qué importante es la memoria histórica, qué importante es saber los derechos que hemos conseguido y qué peligroso es olvidarnos porque nos acercan a perder la libertad.

Me he hecho fotos al salir de la sala con las cara llena de lágrimas y los ojos rojos como tomates. Segundos después de terminar la película la sala estaba congestionada, gente llorando, respiraciones cortadas, miedo, emoción, ternura, sufrimiento. No lo sé, creo que no había vivido algo así en el cine. Experiencia completa. Amo a los javis, son bestiales.

PD: Estoy seguro que la volveré a ver pronto y reharé esta reflexión.

Pf el plano secuencia del bar, brutal. Es que han pasado horas y sigo con un nudo en la garganta, no sé ni si puedo dormir, es la 1:20 y salí del cine a las 19:10".

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Otra reacción

Además de la citada reseña en la web, también puso un mensaje en X con sólo dos palabras, pero bastantes significativas: "Oro puro".

Máxima expectación por 'La bola negra'

Como hemos comentado, lo que está generando la película está siendo abrumador. Logró el segundo mejor estreno para el cine español en diez años y superó a 'La Odisea'. Además, la obra de Javier Calvo y Javier Ambrossi rozó los 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en la gran pantalla y reunió a más de 610.000 espectadores en las salas del país.