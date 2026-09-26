Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 09:42h.

El atacante suma varios días muy activo en redes sociales

Borja Iglesias vende en Wallapop y María Valero reacciona al anuncio: "Más bonito en el segundo siendo tú mismo"

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Si hay un futbolista élite acostumbrado a vivir en redes sociales, o al menos así lo demuestra, es Borja Iglesias. El atacante del Celta nunca ha querido escapar de la vorágine de los debates tuiteros y en los últimos días se ha mostrado nuevamente muy activo a raíz de un tuit sobre la vivienda que generó muchísima polémica. Este viernes noche, con su toque de sátira habitual, respondió a algunos y dejó un nuevo mensaje que despertó numerosas críticas.

El ex del Betis compartía una imagen junto a su pareja María con el mensaje de "los capillitas flipando con tanta subtrama", situación que, casi como cada vez que escribe, despertó muchísimas respuestas, algunas de ellas atacándole y criticándole por el significado que tiene la palabra capillita en Sevilla, ciudad en la que vivió algunos años.

En la capital hispalense, hablar de un capillita es hablar de una persona amante de las cofradías, las hermandades y, prácticamente, todo lo relacionado con la Semana Santa, usándose esa palabra en ocasiones de forma peyorativa, por lo que leerle a Borja esa referencia no gustó a muchos.

El propio delantero ha arrancado la mañana del sábado dando explicaciones y argumentando que "hola, “los capillitas” es un mote que nos han puesto a María y a mí un grupo de personas que escriben historias ficticias sobre otra gente. Y hemos descubierto este mundo y por eso el tweet, no tengo ningún problema con nadie ni con nada. No os pongáis nerviosos".

"Echad una lectura rápida a los comentarios y veréis que es un tema totalmente distinto", añadía posteriormente antes incluso de responder a algún usuario que le acusaba de estar inventándose la historia para justificar su error.

Un nuevo capítulo de mensajes, respuestas y explicaciones, algo en lo que Borja Iglesias ha demostrado que sabe moverse tan bien como lo hace en el área tanto con el Celta como con la Selección.