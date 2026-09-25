Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 14:19h.

"Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista", explica el seleccionador argentino

Lo Celso vuelve a irse con Argentina con su futuro y la retirada internacional en el aire

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La relación entre Giovani Lo Celso y la selección argentina no termina de convencer al bético, que ha visto en varias ocasiones como el rosarino se marchaba a su país tras haberse perdido varios partidos con el Real Betis Balompié. En este parón de selecciones del inicio del otoño, el futbolista está citado por Lionel Scaloni, pero en una circunstancia especial.

Tanto es así, que Lo Celso ha estado entrenando con total normalidad durante la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y es que solo ha sido convocado para el partido del próximo 6 de octubre, que servirá como despedida a Lionel Messi tras haberle dado tanto a la Albiceleste. Ni el bético quería perdérselo ni Scaloni que se lo perdiera, de modo que no estará en los duelos ante Bolivia y Burkina Faso, todos en Argentina, pero sí ante Benín en el Monumental. Valentín Gómez, por ejemplo, sí está citado para todo este periodo.

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Así las cosas, el seleccionador nacional ha dejado en el aire su continuidad en sus planes con Argentina. Lo Celso se perdió el Mundial de Catar 2022 por lesión cuando jugaba en el Villarreal CF, perdiendo la oportunidad de proclamarse campeón del mundo, pero casi siempre que ha estado disponible ha ido con su selección. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Di María”, señaló el entrenador argentino al ser cuestionado sobre la presencia parcial tanto del jugador bético como de Rodrigo de Paul, dos de los grandes amigos de Messi en el vestuario argentino.

El futuro de Lo Celso en Argentina

Mientras tanto, cabe esperar a noviembre para ver si Lo Celso pierde protagonismo o no con su selección. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera”, explicó Scaloni.

“Son gente que a nosotros nos ha dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”, completó el seleccionador argentino.