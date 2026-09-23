Lucas Gatti 23 SEP 2026 - 17:45h.

Walter Samuel se irá del cuerpo técnico y Diego Placente podría sustituirle

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La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina comienza a encaminarse. Después de la incertidumbre que quedó instalada tras la derrota por 0-1 en final del Mundial 2026 contra España, la charla que el entrenador mantuvo con la conducción de la AFA el lunes por la noche significó un paso adelante en la negociación.

Según pudo saber ElDesmarque, la intención es avanzar con una fórmula 2+2. Es decir, Scaloni firmaría inicialmente hasta julio 2028, tras la Copa América de ese año, y el acuerdo contemplaría una cláusula de extensión sujeta al cumplimiento de determinados objetivos, con la posibilidad de prolongar el vínculo hasta después del Mundial 2030.

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La estructura permite pensar en la continuidad del proyecto sin obligar al entrenador santafecino a comprometerse desde ahora por cuatro años. El primer gran objetivo sería la Copa América de 2028 y, a partir de allí, quedaría planteado el camino hacia el próximo mundial que se hará en España, Portugal y Marruecos. La firma todavía no se concretó, pero el escenario cambió: la continuidad dejó de ser una posibilidad abstracta y pasó a ser una negociación encaminada.

La salida de Walter Samuel y el nombre de Diego Placente

La renovación de Scaloni no implicará necesariamente la continuidad de todo su cuerpo técnico. Walter Samuel dejará la Selección Argentina y buscará avanzar en su propio camino como entrenador. Él fue uno de los colaboradores centrales del santafecino desde el comienzo del ciclo y acompañó al seleccionado durante los principales éxitos de los últimos años. Su salida abre ahora un espacio dentro de la estructura.

Entre los nombres que aparecen para ocupar ese lugar está Diego Placente. El actual orientador de las juveniles argentinas representa, además, una posibilidad para profundizar la conexión entre las distintas categorías de la Selección.

La eventual llegada de Placente tendría un componente estratégico: no se trataría solamente de reemplazar a Samuel, sino de sumar al cuerpo técnico de la Mayor a alguien que conoce desde adentro a los futbolistas que forman parte del recambio. La idea de fondo es que el proceso de renovación no quede reducido a una nueva lista de convocados. La intención es construir un puente permanente entre las juveniles y la absoluta, con una misma línea de trabajo.

El nuevo desafío: construir otra Selección

El próximo ciclo tendrá una diferencia sustancial respecto del anterior: Scaloni deberá conducir una Selección sin Lionel Messi como eje. Después de los títulos y las dos finales mundialistas, el entrenador tendrá que liderar un proceso diferente, con nuevos nombres y con la salida progresiva de algunos de los futbolistas que fueron protagonistas durante los últimos años.

La convocatoria de nuevos jugadores y la mirada puesta en las juveniles forman parte de ese proceso. Por eso, la renovación contractual de Scaloni no es solamente una discusión sobre cuánto tiempo seguirá en el cargo: también define quién será el encargado de conducir la transición hacia 2030.

El 2+2 que analiza la AFA puede leerse dentro de esa lógica. Dos años para iniciar la nueva etapa, competir en la Copa América de 2028 y evaluar el funcionamiento del nuevo grupo; y una posibilidad de extender el proyecto hasta el Mundial 2030 si se cumplen los objetivos establecidos.

Scaloni ya conoce el camino. Ahora el desafío será construir una nueva Selección después de la generación que marcó una época.

Scaloni y España: una historia que excede al fútbol

España ocupa un lugar particular en la vida de Scaloni. Allí desarrolló buena parte de su carrera como futbolista, especialmente en el Deportivo de A Coruña y el Mallorca, y también allí comenzó a construir su camino como entrenador.

El argentino se retiró del fútbol profesional después de su paso por el Atalanta de Italia y se radicó en Mallorca junto a su mujer e hijos. En 2016 tuvo sus primeros pasos en un banco de suplentes en el Son Caliu CF, un club de barrio de la isla. Más tarde, realizó el curso para obtener la licencia UEFA Pro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en 2017, en una promoción destinada a exfutbolistas.

En aquel curso coincidió con varios referentes del fútbol español y tuvo entre sus profesores a Luis de la Fuente, quien años después se convertiría en entrenador de la selección española. Esa relación quedó reflejada por el propio Scaloni, quién ha hablado públicamente del cariño que siente por España.

El vínculo con Mallorca tampoco es circunstancial. El propio Scaloni explicó que el club le permitió volver a la Liga española y destacó que allí formó la familia que tiene actualmente. Mallorca se convirtió además en su lugar de residencia junto a su familia.

El sueño de dirigir en LaLiga

Mas allá de tener encaminada la renovación de su contrato con la selección argentina, el sueño de dirigir en LaLiga deberá esperar un tiempo más. Pero la relación de Scaloni con España también abrió, en distintos momentos, una puerta hacia el futuro. El entrenador reconoció públicamente su identificación con el país y llegó a responder, ante una consulta sobre la posibilidad de dirigir allí, que España era su “segunda casa”.

El director técnico campeón del Mundo en Qatar 2022 manifestó en diferentes oportunidades su cariño por el fútbol español. Su pasado como jugador, sus primeros pasos como entrenador en Mallorca y su formación en la Federación Española hacen que LaLiga aparezca como un escenario natural si en algún momento decidiera emprender una nueva etapa fuera de la Selección.

Por ahora, ese horizonte no forma parte de la negociación con la AFA. El objetivo inmediato es su continuidad al frente de Argentina. Pero el dato ayuda a entender que el entrenador no construyó su carrera únicamente desde la Selección: España fue una parte fundamental de su formación y podría volver a aparecer en su futuro profesional.