David Torres 23 SEP 2026 - 14:15h.

"Tenemos un pivote jugando de central"

De Giménez a Endrick pasando por Goçalves o Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Lim y el mercado de jugadores libres

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ValenciaEl Valencia CF cerró el mercado de fichajes el pasado 1 de septiembre dejando dos fichas libres e infinidad de nombres en el tintero, pero no ha dado por terminada su planificación. El club mantiene abierta la posibilidad de acudir al mercado de jugadores libres para completar una plantilla que ha terminado el verano con algunas necesidades por cubrir, en ese sentido, la dirección deportiva con Braulio Vázquez a la cabeza, sigue pendiente de las oportunidades que puedan aparecer, especialmente después de que el último día de mercado no se pudiera concretar la llegada del delantero y del central de jerarquías que buscaba el ya despeiddo Carlos Corberán. El Valencia vivió un último día de mercado desastroso, con varias operaciones sobre la mesa. Después de cerrar la incorporación de Harvey Elliott, el club intentó hasta el final encontrar un atacante que cubriera la salida de Sadiq, pero se les escapó Ducksch o Etta Eyong entre otros; además de un central de garantías. Braulio Vázquez y el nuevo entrenador, Javier Aguirre, ya lo han hablado y perfilan así el final de año.

La decisión de Aguirre y Braulio Vázquez

¿Habéis hablado Javier Aguirre y tú de las posiciones que habría que reforzar en el mercado de invierno?

Sí, hemos hablado. En la conversación que tuvimos el otro día me dijo que tenemos un pivote jugando de central. Tampoco estoy descubriendo las Américas. Obviamente, una de las posiciones que podríamos valorar es la incorporación de un central, además de las lesiones que tenemos.

¿Cómo está el Valencia económicamente de cara al mercado de invierno y cuánto dinero tendrás para fichar?

No voy a desvelar lo que tenemos para el mercado. Si me sirve la metáfora, no voy a decir a qué hora vamos a atacar al enemigo.

Dos fichas libres para seguir incorporando: "Es para valorar"

"El mercado de jugadores libres es para valorar, pero los libres llevan sin competir desde hace varios meses" decía Braulio con dudas pero consciente de que la plantilla valencianista ha quedado, con espacio para nuevas incorporaciones. Las salidas de André Almeida y Alberto Marí, junto a la situación de Diego López, han dejado margen para que el club pueda estudiar alternativas. El propio balance del mercado deja al Valencia con dos fichas disponibles, una circunstancia que puede resultar determinante durante las próximas semanas. El mercado de agentes libres permite precisamente incorporar futbolistas que hayan quedado sin equipo una vez cerrado el periodo de traspasos. No hay que pagar un traspaso, aunque la operación debe encajar en el límite económico del club y el salario del jugador puede convertirse en el principal obstáculo.

Un mercado con nombres importantes

La lista de futbolistas sin equipo ofrece algunas oportunidades con nombre. Entre los nombres destacados aparecen Joselu, Dani Carvajal y Dani Parejo, además de otros jugadores de primer nivel como Sergio Ramos, David Alaba, Karim Benzema, Ricardo Rodríguez o Cedric Bakambu. También permanecen libres futbolistas internacionales como Jadon Sancho, Riyad Mahrez, Paul Pogba o Mauro Icardi.

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El caso de Joselu resulta especialmente significativo para el Valencia, ya que el delantero fue una de las opciones que se manejaron durante el verano. Su condición de agente libre permitiría negociar su llegada sin necesidad de pagar una cantidad por el traspaso, aunque sus pretensiones económicas hacen complicada cualquier operación para un club con las limitaciones financieras del Valencia.

La lesión de Sadiq no cambia las necesidades: un central

La situación se ha complicado especialmente en ataque después de la lesión de Sadiq. Las pruebas médicas confirmaron una rotura en los isquiotibiales que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos dos meses, dejando a Aguirre con menos alternativas para la delantera.

El Valencia buscó un sustituto hasta el último momento, pero las operaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, el club recurre a Aimar Blázquez y a otras soluciones de la cantera, aunque la dirección deportiva continúa atenta a lo que pueda ofrecer el mercado de jugadores libres pero la prioridad es un central de jerarquía, ya sea libre o en invierno.