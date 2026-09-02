De Giménez a Endrick pasando por Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Peter Lim

David Torres 02 SEP 2026 - 10:29h.

Peter Lim firma el segundo mercado más austero de la década con una inversión de 9 millones y dejando dos fichas libres

Esta es la plantilla con la que el Valencia CF quiere despedir Mestalla clasificándose para Europa

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ValenciaEl Valencia CF cerró un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Carlos Corberán que ya sabe la plantilla con la que cuenta para lograr los objetivos que le marque el club propiedad de Peter Lim, que dirige su hijo Kiat y que ejecuta Ron Gourlay. Este año, el de Singapur, vuelve a dejar al entrenador y a la afición con la miel en los labios y, con una inversión de 9 millones de euros, es el segundo más austero de la década sólo superado por el año de la pandemia, lógicamente, y el de la 23-24 cuando únicamente se gastó 2.87 millones de euros

Ha sido, a todas luces está, un mercado de fichajes deficiente y que deja huecos en la plantilla que deberá cubrir el entrenador con canteranos. La sensación entre los analistas es que el equipo es peor que el año pasado, cuando se sufrió para mantener la categoría, y nadie termina de entender por qué Peter Lim y Ron Gourlay dejan el grupo incompleto, con dos fichas libres forzando incluso salidas como las de André Almeida o dejando sin ficha a Diego López cuando ese espacio no se terminó de ocupar.

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Y oportunidades ha tenido el Valencia CF para apuntalar y traer al entrenador y al vestuario hombres de más o menos garantías pero que pudieran mejorar un grupo que cojea en la zaga, en ataque y en los extremos principalmente. Habría bastado con que algunos de los nombres que han sido relacionados con los de Mestalla hubieran terminado llegando a Valencia y no a clubs como el Deportivo, que se quedó con el central Giménez o Casadó, también en Coruña.

En la derecha otros pudieron también llegar y se desestimaron o dejaron tirado al Valencia CF como Mikelbrencis y Thomas Meunier. También pudo el Valencia CF acceder a Pedro Gonçalves, Joselu (sigue libre) y le ofrecieron infinidad de futbolistas como Thomas Cvancara, delantero del Borussia M’gladbach; Kevin Lomonaco, central de Independiente que firma en Elche y Erik Smith, central del St.Pauli.

Hasta dos veces los de Mestalla intentaron traer a Largie Ramazani pero sin dinero y, en un último día incomprensible, ya es sabido que se cayó o declinaron cerrar a Marvin Ducksch y a la desesperada a Etta Eyong del Levante. Ninguno vino al final. Como tampoco lo hicieron los defensas Joan Martínez o Joseph Aidoo.