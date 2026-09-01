David Torres 01 SEP 2026 - 21:59h.

El Levante y el jugador tenían dudas con hacer la operación

Por qué se rompió la negociación para la llegada de Marvin Ducksch al Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF se mueve a la desesperada en el último tramo del mercado. Después de que se rompiera la operación por Marvin Ducksch, el club de Mestalla ha llamado al Levante UD para preguntar por Etta Eyong, un delantero que el conjunto granota ya había ofrecido al Valencia hace unos días y que vuelve ahora a escena por la necesidad de reforzar el ataque. La operación por Marvin Ducksch se rompió cuando parecía encarrilada, dejando al Valencia sin el delantero que había elegido para completar su plantilla. La lesión de Sadiq y la necesidad de contar con otro atacante obligan ahora a reaccionar con el mercado prácticamente cerrado.

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Y ahí aparece de nuevo Etta Eyong, como ha avanzado Nacho Sanchis, un nombre que el Valencia ya tuvo encima de la mesa hace un año. Sin embargo, las pretensiones granotas (20 millones de euros por el 100% de sus derechos) dejaron la operación casi muerta antes incluso de empezar. Además, el futbolista tenía muchas dudas de dar el paso. Convencerle sigue siendo la intención che, pero parece complicado.

El Valencia ya intentó ficharlo del Villarreal

La historia viene de lejos. En el verano de 2025, el Valencia presentó una oferta de seis millones de euros por el 100 % de los derechos de Etta Eyong cuando el delantero pertenecía al Villarreal. El club amarillo rechazó la propuesta y, apenas dos días después, el camerunés terminó fichando por el Levante por tres millones de euros.

El Valencia, por tanto, ya conocía las condiciones y las características del futbolista. Ahora tendría que negociar con el Levante para intentar hacerse con un jugador que se ha revalorizado desde entonces y que se ha convertido en uno de los activos importantes del conjunto granota.

La situación explica el movimiento de emergencia. Tras la frustrada llegada de Ducksch, el Valencia no puede quedarse de brazos cruzados y ha recuperado una opción que ya estuvo sobre la mesa.

Etta Eyong, un perfil que podría cuadrar a Corberán

Etta Eyong es un delantero camerunés de 22 años, potente y con movilidad, capaz de jugar como referencia pero también de atacar espacios y participar en el juego asociativo. Precisamente esa versatilidad es uno de los aspectos que hacen que su perfil sea del agrado de Carlos Corberán.

No es la primera opción que manejaba el Valencia para este tramo final del mercado, pero sí un futbolista que Corberán conocía y valora, pero claro apareció como una alternativa a la desesperada tras el fiasco de Ducksch. El Valencia necesitaba un delantero y ha vuelto a llamar a la puerta de un Levante que hace apenas unos días ya le puso a Etta Eyong sobre la mesa pero que ahora no está dispuesto a reforzar a un rival directo.