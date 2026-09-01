Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 22:56h.

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Jonathan David será el último en llegar al Metropolitano

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El Atlético de Madrid apura los últimos minutos del mercado de fichajes para apuntalar algunas posiciones. En las últimas horas cerró el fichaje de Jonathan David para el ataque y trataba de hacer lo mismo con Nicolás Tagliafico para el lateral zurdo. Sin embargo, todo apunta a que el argentino no llegará al Metropolitano debido a un problema de índole económico en el conjunto rojiblanco.

Según informa el compañero Rubén Uría, Tagliafico no llegará al Atlético. El club buscó las vueltas para encajar la operación, pero se quedó sin margen salarial para ejecutarla pese a que las conversaciones estaban bastante avanzadas. El interés en el lateral izquierdo del Olympique de Lyon surgió en las últimas horas de mercado, aunque finalmente cumplirá en Francia el último año de contrato que le queda por delante.

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El fichaje tardío de Jonathan David será, casi con total seguridad, la última operación que efectúe Mateu Alemany en este último tramo de un mercado estival que llega a su fin.

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Jonathan David, refuerzo para el ataque

El Atlético de Madrid completó este martes, a cuatro horas del cierre del mercado, el fichaje del delantero internacional canadiense Jonathan David, cedido desde el Juventus hasta el final de la temporada con una opción de compra al término de la misma de 25 millones de euros.

"El acuerdo también implica el derecho del Atlético de Madrid a adquirir los derechos de registro del jugador de forma permanente. La contraprestación acordada por la posible venta definitiva es de 25 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios financieros", anunció el club italiano en un comunicado.

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“Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva”, destacó el Atlético en el anuncio de su contratación.

El atacante viene como nuevo recurso ofensivo para competir y complementar a Julián Alvarez, que permanecerá en el equipo, y Alexander Sorloth, ahora lesionado, pero listo en breve de una lesión muscular, más allá de las otras alternativas que hay para el ataque como Ademola Lookman, Alex Baena o Arnau Ortiz, sin ser delanteros.