Acuerdo con Dani Ceballos, que vuelve al Betis nueve años después: su contrato

Álvaro Borrego Sevilla, 01 SEP 2026 - 19:54h.

El utrerano regresa al Real Betis nueve años después de su fichaje por el Real Madrid

En directo, el último día del mercado de fichajes del Real Betis

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Nueve años han tenido que esperar los béticos para leer esta noticia. Demasiado tiempo para un regreso que pudo, y debió, materializarse mucho antes, pero que ahora, por fin, es una realidad. Se acabó el culebrón. El Real Betis Balompié ha alcanzado un acuerdo para el fichaje de Dani Ceballos, que regresa en calidad de agente libre después de rescindir contrato con el Real Madrid. Una negociación que se ha dilatado más de lo esperado, debido a las dificultades del club para encontrar espacio salarial y una vez logrado el hueco se ha podido formalizar el entendimiento. Los contactos han sido permanentes durante todo el verano, con Manu Fajardo como principal hilo conductor del diálogo, y las desvinculaciones realizas durante la tarde han terminado resultando definitorias para poder cristalizar el acuerdo. Según avanzaba el periodista Fabrizio Romano, firmará por tres temporadas, hasta junio de 2029.

Será esta su segunda etapa en el club de su vida, con el que debutó en abril de 2014. El utrerano experimentó un crecimiento vertiginoso y apenas tardó unos meses en convertirse en una de las piedras angulares del Real Betis. Fue vital en el último ascenso a Primera División, en junio de 2015, y terminó participando en un total de 105 partidos oficiales, en los que anotó siete goles y brindó nueve asistencias.

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Dani Ceballos jugará la Champions con el Betis

A pesar de que su regreso se ha podido materializar mucho antes, no ha sido hasta este verano cuando se ha podido dar la vuelta de Dani Ceballos. Las relaciones se enquistaron a raíz de esos acontecimientos y el Real Betis solicitó un esfuerzo extra del jugador, que debía ejemplificar ese deseo. El futbolista lo refrendó con hechos y forzó su salida del Real Madrid, perdonando los años que le quedaban de contrato. En Heliópolis recogieron el guante y han hecho todos los esfuerzos posibles para cumplir el deseo de todas las partes. Dani Ceballos jugará la Champions League con la camiseta de las trece barras.

"Confío en ti, Dios", fue el mensaje que colgó el propio Dani Ceballos a primera hora de la mañana, aguardando que se diesen los acontecimientos necesarios para su regreso. Un escenario que se ha terminado dando, con el regreso del futbolista nueve años después. El Real Betis ha hecho un esfuerzo para darle' al jugador con un salario acorde a la realidad futbolística a sabiendas también de la deferencia que merece el 'recompensar' su esfuerzo para salir libre del Real Madrid.

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Por primera vez en estos años Dani Ceballos ha contado con unanimidad en el club. Su regreso está avalado por Manuel Pellegrini, por la dirección deportiva y por el consejo de administración. Él también trasladó de manera directa su deseo de volver y a partir de ahí debían limar las diferencias hasta encontrar un punto en común. "Yo lo único que quiero es jugar y sentirme importante. Todo lo demás a estas alturas de mi carrera es secundario", decía el jugador en su última aparición pública. Y ahora podrá serlo con el club de su vida.