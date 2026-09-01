El entorno de Camavinga se pronuncia sobre las ofertas del mercado y la postura del jugador

Celia Pérez 01 SEP 2026 - 08:31h.

El futbolista no ha tenido ninguna opción real de salir

Real Madrid y Oviedo ultiman el acuerdo por un fichaje para la zaga bajo una fórmula peculiar

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El Real Madrid espera un final de mercado tranquilo. Con nombres como Cucurella, Bernardo Silva, Konatá, Dumfries, Carlos Espí o Diomande, el club blanco ha sido uno de los grandes activadores de una ventana que afronta sin incertidumbre en su último día. También en el aspecto de las salidas, donde no espera sorpresas con jugadores como Eduardo Camavinga.

A pesar de que el francés lleva meses sonando para abandonar el Real Madrid, señalado durante la temporada en momentos claves como tras su error en el partido ante el Bayern en Champions, la realidad es que su salida no se producirá. Los rumores han continuado durante el verano, pero según señala Antón Meana en El Larguero, Camavinga continuará en el cuadro blanco a las órdenes de José Mourinho.

"No ha habido ninguna opción de salir en todo el verano. El jugador no quería salir. No ha habido ninguna negociación real para que el jugador se fuera. Por tanto se puede estar tranquilo en el último día del mercado. No va a haber ninguna salida, ninguna oferta, ninguna ultima hora ni del United ni de la Premier para sacar a Camavinga", aseguró sobre el futbolista francés.

El futbolista deja ahora atrás una temporada para olvidar en la que tan solo jugó 43 partidos entre todas las competiciones. Todos ellos repartidos en 2199 minutos en los que sólo marcó un gol y dio dos asistencias. Unas cifras que se sitúan muy lejos de lo que se esperaba de uno de los centrocampistas con más proyección de toda Europa.

Ahora, de la mano de José Mourinho se abre un nuevo escenario para él en el que de momento ha jugado tres partidos y tan solo en el último, ante el Málaga, ha sido titular. Arrancó con diez minutos ante el Espanyol para continuar con doce ante la Real Sociedad y terminar completando el duelo frente al conjunto malagueño.