Saray Calzada 16 ABR 2026 - 11:37h.

Camavinga ha recibido críticas e insultos en su último post de Instagram

El único reto que le espera al Real Madrid hasta final de temporada

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Eduardo Camavinga fue uno de los protagonistas de la eliminatoria. Álvaro Arbeloa le dio salida sobre el minuto 60 y al poco de entrar recibió una amarilla. En el minuto 86 en una jugada que cortó en el campo del Bayern de Múnich vio la segunda amarilla porque se quedó con el balón y el colegiado le enseñó la segunda. Hay debate sobre si lo que hizo o no fue suficiente para ser expulsado, pero lo cierto es que no terminó el partido. El jugador quedó muy señalado y algunos fans no han tardado en acudir a sus redes sociales para criticarle e insultarlo.

La última publicación del jugador del Real Madrid fue el 1 de abril. En esta hay comentarios recientes, de hace apenas unas horas en donde le han afeado lo que hizo en el campo. Ante tal circunstancia, Camavinga ha restringido los comentarios y ya no se pueden realizar ninguno más. "Vete del Madrid", "gracias a ti mi equipo fue eliminado" o "qué forma de arruinar un partido en 10 minutos". También hubo alguno que sacó su lado más indeseable y dejó algún comentario racista.

Camavinga, tocado y hundido

El francés no está pasando su mejor momento. En las última semanas está siendo muy criticado por su nivel. Camavinga no ha conseguido dar ese paso adelante desde que llegó al Real Madrid. A sus 23 años todavía tiene mucha carrera por delante, pero está lejos de lo que se espera de él. El jugador puede ser uno de los mejores postulados para salir el próximo mercado. Ya se habla de que en la Premier tiene a varios clubes interesados en él.

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Camavinga queda muy señalado con esta acción más allá de si el colegiado estuvo acertado o no. Es la gota que colma al vaso a su mala temporada con el Real Madrid.