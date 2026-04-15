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Los jugadores del Real Madrid se niegan a hablar en zona mixta y la reacción de Bellingham lo dice todo

Jude Bellingham reacciona en zona mixta a la polémica del Bayern Múnich - Real Madrid
Jude Bellingham reacciona en zona mixta. ElDesmarque
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Cabreo importante en el Real Madrid con el arbitraje del Allianz Arena. El equipo blanco se quedó a las puertas de forzar la prórroga, pero la expulsión de Camavinga condicionó los últimos minutos y el Bayern de Múnich remató el trabajo de la ida. Con Álvaro Arbeloa en la cuerda floja, el vestuario merengue optó por el silencio... aunque esta imagen de Jude Bellingham habla por sí sola.

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