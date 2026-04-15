Los jugadores del Real Madrid se niegan a hablar en zona mixta y la reacción de Bellingham lo dice todo

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 23:53h.

El jugador inglés, fiel reflejo del vestuario blanco

Los expertos arbitrales apuntan a un despiste del árbitro en la expulsión de Camavinga: "No debe suceder"

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Cabreo importante en el Real Madrid con el arbitraje del Allianz Arena. El equipo blanco se quedó a las puertas de forzar la prórroga, pero la expulsión de Camavinga condicionó los últimos minutos y el Bayern de Múnich remató el trabajo de la ida. Con Álvaro Arbeloa en la cuerda floja, el vestuario merengue optó por el silencio... aunque esta imagen de Jude Bellingham habla por sí sola.