María Trigo 31 AGO 2026 - 19:45h.

La periodista y esposa del futbolista Fede Valverde hace una larga reflexión tras las últimas acusaciones que ha recibido

Aquí puedes ver la entrevista completa de Mina Bonino en 'Madres desde El Corazón'

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Mina Bonino fue una de las protagonistas de 'Madres desde El Corazón', un programa de Mediaset España en la que la periodista y esposa del futbolista de Fede Valverde se abre al completo. Emocionada y con lágrimas en los ojos, explicó lo que supone para ella la maternidad. Un mensaje que molestó a algunas personas y que Mina Bonino quiso volver a explicar.

Primero, lo hizo en un comentario en la publicación del vídeo de la siguiente manera: "Qué boludeces hay que leer. No entendieron nada, lo único que me pone realmente mal es haber conjugado mal el verbo. Después, que cada uno interprete como quiera. Para mí es un mensaje válido ponerme en el lugar del que menos tiene aún teniendo todo y hablar de las dificultades desde mi lugar. Y siendo madre de tres sigo sosteniendo que está sobrevalorada y no por eso a mis hijos le falta amor, por el contrario vivo por ellos 24/7".

El mensaje de Mina Bonino

Después, con un largo mensaje en las stories en el que profundizó en esta explicación:

"Estoy tranquila, hace tiempo que dejé de subir cosas a las redes sociales pero al final siempre tengo que dar una explicación porque sino juzgan sin conocerme por 40 segundos de lo que ven en un vídeo de hace dos años. Sin embargo, mis pensamientos no cambiaron, y aún más, siendo madre de tres hijos, sigo sosteniendo que la maternidad está sobrevalorada. Porque sies dura para mí, no me quiero imaginar lo que puede ser para las madres que tienen pocos recursos, viven en malas condiciones, no tienen un apoyo o una ayuda. Y aunque aún así es muy válido y admirable que críen siete hijos sin tener recursos o sin quejarse, se termina romantizando algo que no debería ser así, debería ser disfrutado y no padecido. Y dudo que una persona de escasos recursos, sin poder llegar a fin de mes, sola y teniendo que salir a trabajar no 'padezca' la meternidad en vez de disfrutarla.

Lo que digo es claro, desde mi lugar, podría decir que la maternidad es lo mejor del mundo, si total tengo ayuda, familia, recursos y, sin embargo, sé que mi realidad no es normal ni es la realidad de la mayoría de las familias. Entiendo que al no conocerme piensen que quiero que sepan que soy rica, que digan que soy materalista, que me olvidé de donde salí. Para mí es al contrario, no haberme olvidado de donde soy me hace ver que realmente cuesta mucho ser mamá.

Lo que es imperdonable es no conjugar bien los verbos, en eso tienen razón. Me confundí y me di cuenta en el momento, pero no puedo parar una grabación jaja. Lo otro, evidentemente, es algo más extenso que no se puede explicar ni sacar conclusiones en 40 segundos, pero aún así critiquen y juzguen sin haber mirado aunque sea el programa completo. Eso es todo, amigos. No volveré a publicar nada de acá a veinte meses. Déjenme en paz".