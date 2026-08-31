Joaquín Anduro 31 AGO 2026 - 02:18h.

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El cierre del mercado de fichajes se acerca y, con él, el desenlace definitivo del culebrón con Julián Álvarez, al menos de cara a esta temporada, y el FC Barcelona agotará todos sus cartuchos antes de la madrugada del martes al miércoles, cuando finalizará la ventana. La llegada de Gabriel Jesús, ya acordada este domingo, no supondría el punto y final a las opciones culés por el jugador argentino a pesar de las continuas negativas desde el Atlético de Madrid.

Jota Jordi, en El Chiringuito, ha sido claro ante la pregunta de si podría haber una sorpresa final con la Araña de por medio: "Sin lugar a dudas. Quedan 46 horas para que el Atleti venda a Julián, que eso es lo que quieren". En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver la explicación del colaborador del programa y cómo necesitaría el Atlético la venta del argentino para poder afrontar los fichajes que quedan para la delantera.

Además, Jota Jordi también desvela que sólo hay un hombre en todo el Atlético de Madrid que no quiere que Julián Álvarez se vaya del club. Con esta situación, el Barcelona estaría preparado para lanzarse a por el internacional con la Albiceleste.

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El Atlético de Madrid gana en Sevilla sin Julián Álvarez

Este domingo, Julián Álvarez se ha reincorporado a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de sus ausencias de la pasada semana que llevaron a que no fuera convocado para el partido en el Sánchez Pizjuán. El argentino ha recibido el cariño de su amigo el Cuti Romero y el apoyo de Diego Pablo Simeone y Gabi Fernández durante la sesión con el resto de sus compañeros tras dos días ejercitándose en solitario.

Los rojiblancos consiguieron el triunfo por 1-3 después de una espectacular primera parte con los mejores minutos del equipo del Cholo en mucho tiempo. Ahí fue clave Álex Baena que, a falta de la Araña, ejerció como 'falso 9' y desde esa posición se lució con un doblete con el que mantiene el gran momento de forma que ya mostró en el Mundial.

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Antes de ese encuentro en Sevilla, Mateu Alemany habló en Movistar+ y dio por zanjado el tema con Julián: "Creo que el tema... pienso que los espectadores están cansados. Pero creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el Consejo de Administración del club, lo ha dicho Miguel Ángel Gil, nuestro CEO, reiterada, clara y contundentemente. A ellos me remito, para qué hablar más".

"El plan es clarísimo. Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó y esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible espero que para el próximo partido. Hablamos mucho con él todos. Ayer mismo, en el entrenamiento estuve charlando con él y bien, normalidad", aclaró Alemany.

También habló Diego Pablo Simeone sobre la situación de Julián Álvarez, que incidió en que apoyarían al futbolista para que sea uno más en el Atlético de Madrid cuanto antes ya que también le necesitan: "Está en su proceso personal. Nosotros estaremos aquí para, una vez más repetir, que desde lo deportivo podamos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario".