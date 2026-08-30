Jude Bellingham no quiere repetir errores del pasado y avisa al Real Madrid: "Malísimos"

Ángel Cotán 30 AGO 2026 - 20:16h.

El goleador de este domingo eleva la exigencia

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Jude Bellingham se siente líder en el Real Madrid y no solo lo demuestra dentro del campo. El centrocampista inglés lideró la victoria del equipo de José Mourinho ante un tímido Málaga CF en el Santiago Bernabéu. Tras ayudar con sus goles, el mediocentro alzó la voz en zona mixta y elevó la exigencia del club merengue tras un año sin títulos.

Jude Bellingham pide más al Real Madrid

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, aseguró, tras la victoria por 4-0 ante el Málaga este domingo, en un partido en el que marcó el primer tanto y forzó el segundo, en propia puerta de Alfonso Herrero, que en la primera parte firmaron “un partidazo”, pero que los “últimos 20 minutos fueron malísimos”.

“La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos”, dijo en Realmadrid TV. José Mourinho, técnico del equipo blanco, hizo cinco cambios en el once titular respecto al partido anterior.

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“Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día están listos y por eso juegan tan bien hoy”, destacó el inglés. Además, señaló que la razón de sus dos goles y una asistencia en los tres primeros partidos de la temporada se deben a que tiene “más libertad” sobre el césped. “Estoy un poco más libre. Con libertad para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien”, comentó.