Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 18:57h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

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El Real Madrid consiguió un cómodo triunfo por 4-0 ante el Málaga gracias a un arranque espectacular que le permitió a los de José Mourinho encarrilar el partido muy pronto. Jude Bellingham y Kylian Mbappé fueron los mejores y ellos anotaron los tantos junto al de Alfonso Herrero en propia portería y el de Arda Güler ya en el descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 3 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [5]: Apenas tuvo que realizar una parada a un tiro de Larrubia el belga, que dispuso de un encuentro plácido en el Santiago Bernabéu.

Trent Alexander-Arnold [8]: El inglés regresó al once titular y se lució como un futbolista más de ataque participando en la mayoría de ellos gracias a sus golpeos precisos como el que le puso a Mbappé en la pared que acabó en el 3-0. Tuvo una ocasión clara para marcar que le sacó Alfonso Herrero.

Antonio Rüdiger [7]: Gran nivel del alemán, sin permitir que los jugadores malaguistas le pusieran en apuros gracias a su poderío físico. Aguantó físicamente hasta el final.

Dean Huijsen [7]: Partido muy completo del malagueño ante sus ex, sin dejar opciones a los delanteros del equipo de la Costa del Sol para que pudieran generar ocasiones. Muy seguro en la salida de balón.

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Marc Cucurella [7]: Tras el aviso en la primera jugada, se aseguró de que Larrubia no pudiera crear peligro en el área de Courtois sacando su intensidad habitual incluso ya con el partido muy decantado para el Real Madrid. Debe mejorar su conexión en ataque con Vinicius.

Fede Valverde [7]: Asumió más protagonismo en la salida de balón sin Bernardo Silva y, ante un Málaga que pronto se cayó del encuentro, jugó con tranquilidad en esta faceta. En la presión también lideró al Real Madrid desde la segunda línea.

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Eduardo Camavinga [7]: A pesar de que su etapa en el Real Madrid parecía finiquitada, el galo finalmente se ha quedado dejando un buen nivel general en el choque ante el Málaga sin problemas con la pelota más allá de un par de despistes que no dejan de ser habituales en él. Gran balón filtrado a Mbappé en la jugada del 3-0.

Brahim Díaz [7]: El malagueño salió muy motivado ante el equipo de su tierra y dejó varias acciones de calidad como su caño a Dotor a pesar de no ser tan decisivo como sus compañeros en el ataque. También colaboró atrás cuando el Málaga intentó llegar.

Jude Bellingham [9]: Sigue desplegando un nivel espectacular desde que arrancara el Mundial con conducciones marca de la casa como la que realizó en su golazo para el 1-0. Participó en el 2-0 con un cabezazo que terminó finalmente en gol en propia y se sacó también un disparo a la cruceta ya en la segunda.

Vinicius Jr. [6]: Dura pugna para el brasileño con Carlos Puga, sin tener la fluidez de sus compañeros en el ataque pero mejorando su forma física con respecto a los dos primeros encuentros de la temporada. Le regaló a Arda Güler el cuarto de la tarde.

Kylian Mbappé [9]: Al francés le da igual hacer o no pretemporada y ya está demostrando un nivel físico descomunal, con unos arranques imposibles para la defensa del Málaga. Generó el segundo gol con un gran recorte y marcó el tercero tras una pared con Trent y una volea precisa.

Sustituciones de José Mourinho en el Real Madrid-Málaga

Yan Diomande [6]: Va cogiendo confianza el ex del RB Leipzig y el Leganés y cada vez se atreve a realizar más regates como esos que le valieron fichar por el Real Madrid.

Bernardo Silva [6]: El portugués le dio más pausa al juego del Real Madrid en una segunda parte que amenazaba con romperse.

Arda Güler [7]: Salió con poco tiempo por delante pero aun así puso su sello en el partido con una gran conducción y transformando el regalo de Vinicius.