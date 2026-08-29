El gesto de José Mourinho con Vinicius y la paz en el vestuario del Real Madrid

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 17:05h.

La llegada de Mourinho ha cambiado el chip del Real Madrid

José Mourinho da una pista del once al Málaga y aclara quién merece el Balón de Oro: "No por el Mundial"

Compartir







Tras una 25/26 cargada de problemas en el vestuario del Real Madrid, la llegada de José Mourinho ha servido para poner la paz en Valdebebas con una plantilla que ha cambiado el chip antes de afrontar esta nueva campaña. En la previa del duelo ante el Málaga, las cámaras de ElDesmarque han captado el buen rollo entre los jugadores madridistas y el abrazo del técnico portugués a Vinicius en una situación especial para el brasileño. Tras su renovación de este verano aparcando los rumores de una salida al Arsenal, el brasileño espera recuperar su mejor nivel después de anotar ya en el duelo ante la Real Sociedad.