Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 09:57h.

El técnico portugués responde a todo en su primera rueda de prensa como madridista

Las nuevas normas que ha impuesto Mourinho en el vestuario del Real Madrid: "Me han protegido"

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José Mourinho compareció en sala de prensa este viernes como previa del debut liguero del Real Madrid. Tras hablar en exclusiva con El Chiringuito, espacio de esta casa, el técnico luso ofreció su primera comparecencia pública ante los medios. En una sala de prensa repleta, el entrenador madridista respondió a temas de mercado, nombres propios y asuntos de pura actualidad. Aunque uno de los temas estrella fue el conflicto del pasado curso entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde.

Tras llegar de disputar el Mundial 2026 con Francia, José Mourinho ha reconocido ante los medios que ha analizado al detalle el comportamiento del centrocampista en Valdebebas. Un trabajo previo de campo del técnico, clave.

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Mourinho y la relación de Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid

La presión. "No diría presión, yo diría... adrenalina que llega, adrenalina que es positiva, que yo la quiero. El día que no sienta que alguna cosa no está bien, pero presión... no. Tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, difícil y escalonado, tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores y mucha confianza en su mentalidad y pasión que me están demostrando".

Los capitanes. "Estoy contento con todos y pienso que también los capitanes me están conociendo. Pienso que ellos tienen esta capacidad de observar, analizar, de conocerme bien... no hablo para hacerles conocerme a través de mis palabras, quiero que me conozcan por el modo como me observan y analizan. Los capitanes están jugando un poquito defensivamente, están todavía en este proceso, pero la unión del grupo y la empatía que se siente, cada mañana tenemos una reunión de staff. Los capitanes en este momento todavía no han tenido que ser capitanes en un momento difícil, que llegará. Cuando llegue, vamos a ver".

Tchouaméni y Fede Valverde. "He llegado con mucha información, para decir la verdad. Como sabéis he estado aquí tres años, tengo mis contactos de base y también prensa. He llegado a saber muchas cosas, no solo la situación entre Tchouaméni y Federico. He decidido partir desde cero y desde el primer día que llega Tchouaméni he estado atento y he visto inmediatamente la normalidad, no he tenido la necesidad de traer el tema. Es como no hubiera pasado nada".

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Renovación de Vinicius. "La noticia no ha sido una sorpresa. Él se quería quedar, solo era una cuestión de números y sus agentes. En ese momento me quedé tranquilo. Es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores tienen que estar aquí".