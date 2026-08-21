El Atlético de Madrid recibe la respuesta de Nicolas Jackson y actúa con Julián Álvarez

Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 08:24h.

La operación 'tercer delantero' activa al completo... y se reactiva a 'La Araña'

El Atlético de Madrid se decide con el delantero y plantea dos fórmulas por el fichaje

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El Atlético de Madrid lo tiene decidido y mueve ficha formalmente para el fichaje del tercer delantero. Con Alexander Sorloth lesionado y Julián Álvarez saliendo del túnel de su rumoreado futuro, Diego Pablo Simeone quiere un tercer futbolista que complete el ataque rojiblanco. En este sentido, Mateu Alemany ya trabaja con el Chelsea para traer de regreso a LALIGA a Nicolas Jackson.

El delantero senegalés demanda más minutos y en el conjunto londinense lo tiene muy difícil por la alta competencia que existe en la plantilla. A pesar de este contexto favorable, el Chelsea exigía unos 70 millones de euros por su traspaso. Hecho que obliga al Atlético a trabajar en otra fórmula.

En paralelo, en el club rojiblanco pasan a la acción con Julián Álvarez. Conscientes de todo el ruido que se está generando a su alrededor, en el Atlético de Madrid han decidido tomar una postura tanto en el club como en el propio vestuario.

El Atlético de Madrid recibe la respuesta de Nicolas Jackson

El viaje de Alemany a Londres ya invitaba a la ser positivo en esta operación y la última actualización que comparten en El Partidazo de COPE lo confirma. Nicolas Jackson contaba con pretendientes de peso como el Aston Villa o la Juventus. A pesar del interés de estos clubes que también buscan un nueve, el ariete ha trasladado su respuesta al club madrileño.

Nicolas Jackson, al igual que el propio Chelsea, dan el visto bueno a la operación: "Esta mañana estaba en el Cerro del Espino y por la tarde estaba en Londres. Hemos contado esta tarde un punto más positivo que el del mero viaje para intentar rematar a Nicolas Jackson, y es que el Atlético de Madrid tendría el OK del Chelsea y del jugador para hacerlo como una cesión. El Atlético de Madrid no va a pagar nada, no quiere pagar traspaso y solo contemplaba la fórmula de la cesión. El Chelsea tiene overbooking y tiene que quitarte jugadores de la plantilla, mientras que al Atlético de Madrid le parece un jugador bueno, bonito y barato para completar esa línea de ataque".

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El club actúa con Julián Álvarez

En paralelo, el Atlético trata de recuperar al mejor Julián Álvarez. Para ello, y como apunta la citada fuente, el club rojiblanco pasa a la acción con el argentino: "La opción que me transmiten desde fuentes solventes del vestuario y del club es que se está trabajando para reubicar y motivar a Julián, motivarle para que siga siendo el puntal del Atlético de Madrid. Cuti Romero ha confirmado que está contento el delantero y que está motivado".