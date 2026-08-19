Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 09:27h.

El tercer delantero, una idea que cuaja en la dirección deportiva

La afición del Atlético de Madrid valora hacer otro 'Samu Aghehowa': "Que la líe y hecho"

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El Atlético de Madrid llega al debut en LALIGA EA Sports 2026/27 con tareas pendientes en el mercado de fichajes. A la espera de conocer el futuro de Julián Álvarez, pues hay clubes extranjeros que siguen interesados en su incorporación, Mateu Alemany centra los esfuerzos de la dirección deportiva en las últimas incorporaciones que demanda Diego Pablo Simeone.

En esa lista de tareas por realizar, el fichaje del tercer delantero centro cobra protagonismo. El Atlético está atento a otras oportunidades de mercado como la que protagoniza Jorge Salinas, pero la próxima inversión veraniega apunta a ser el nuevo cromo en ataque.

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El Atlético de Madrid se lanza "definitivamente" por el delantero

El futuro de Julián Álvarez se calma con el paso de las horas, pero aún no está disponible, y aunque lesionado, Alexander Sorloth también complica la apuesta ofensiva del Cholo Simeone. Por esta razón, y como ocurrió el pasado curso, en el Atlético de Madrid valoran hacer un esfuerzo por un fichaje arriba y desde Inglaterra no dudan.

El prestigioso periodista Matt Law de Daily Telegraph confirma la candidatura colchonera por el fichaje de Nicolas Jackson. A sus 25 años, el internacional con Senegal busca disfrutar de mayores oportunidades en la élite y en el Chelsea tiene a varios compañeros por delante.

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Aún con contrato hasta junio de 2033, el conjunto londinense escucha ofertas, y según la citada fuente, la competencia es feroz: "Atlético de Madrid definitivamente interesado; Juve, definitivamente interesado. Newcastle siempre negando interés en él, y sin embargo siempre me dicen que Newcastle tiene un ojo puesto en él. Definitivamente interés obviamente de Aston Villa".

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Así llegan los de Diego Pablo Simeone al debut liguero

Ya sin Antoine Griezmann, a la espera de Julián Alvarez y entre el ruido que genera su futuro, lejísimos del soñado Barcelona y en un laberinto cuya única salida parece ya la continuidad, el Atlético de Madrid entra en juego este miércoles todavía en construcción frente al Málaga, que regresa a LaLiga EA Sports nueve años después.

Su única visita al Metropolitano, hace casi nueve años, fue el 16 de septiembre de 2017, justo el día de la inauguración del flamante estadio del conjunto rojiblanco, que aún dirige Diego Simeone, pero en el que no está Griezmann, el goleador histórico de aquella tarde de presentación por 1-0.

Ahora, la figura del equipo es Julián Alvarez. Habla Simeone de "armar un equipo alrededor" del atacante argentino, que aún no jugará este miércoles, porque apenas acumula ocho días de pretemporada, mientras el técnico manifiesta la certeza que transmite el club de su permanencia.

Aún no tiene el ritmo físico para volver a la competición en la primera jornada. Quizá sí lo haga en la segunda, el próximo domingo ante el Villarreal. Es un aplazamiento del plebiscito que lo aguarda en el Metropolitano, en el que deberá estar este miércoles en la grada. Su expreso deseo de ser transferido del Atlético durante el Mundial 2026, aunque no citó al Barcelona, lo puso aún más en el foco de la crítica de la afición rojiblanca.

Su primer entrenamiento fue hace ocho días, el martes 11 de agosto, tras incorporarse el lunes 10 con pruebas de esfuerzo, al igual que Álex Baena y Marcos Llorente. ‘Cuti’ Romero lo hizo el pasado sábado. Los cuatro están llamados a un papel esencial en este Atlético que se prueba a sí mismo contra las circunstancias del Mundial 2026.