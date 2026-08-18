El Atlético de Madrid insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 08:50h.

El club colchonero está por la labor de encontrar al tercer delantero puro

Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

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El Atlético de Madrid prepara el estreno en LALIGA EA Sports con el ojo puesto en el mercado de fichajes. El pasado lunes, el club rojiblanco presentó en sociedad a Kang In Lee y no se queda ahí. Sin ser prioritario, el fichaje de Jorge Salinas del Racing de Santander se calienta, en Can Barça se pone una fecha límite por Julián Álvarez, y en la sombra, Mateu Alemany mueve hilos por el delantero centro elegido.

Con 'La Araña' ganando enteros para continuar y sin la oferta deseada por Alexander Sorloth sobre la mesa, Diego Pablo Simeone pide un tercer cromo que complete la delantera. En las últimas horas, el Atlético ha confirmado el ascenso de Arnau Ortiz para reforzar las bandas, pero se sigue trabajando en un ariete puro.

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El Atlético insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

Tras sonar anteriormente nombres como Dusan Vlahovic o Viktor Gyokeres, el Atlético de Madrid parece haberse decantado por Matías Fernández-Pardo. El internacional por Bélgica encarna un perfil interesante de presente y futuro que invita a la parcela deportiva colchonera a realizar un esfuerzo económico. Tanto es así que, como avanzó L'Equipe hace unos días, el Atlético ha enviado una oferta al Lille de 35 millones de euros.

A sus 21 años, el delantero centro de Bruselas tiene contrato en vigor hasta junio de 2029, acuerdo que otorga cierta fuerza al club francés en las negociaciones. Por esta razón, y según informa HLN.BE, Matías Fernández-Pardo estaría presionando para cerrar su llegada al Metropolitano.

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El pasado fin de semana, el Lille disputó un encuentro amistoso ante el Everton y el delantero se negó a participar. En Francia sostienen que el ariete está presionando para que su club acepte la oferta del Atlético de Madrid, aunque su presidente ha sido claro en declaraciones a L'Equipe: "No es el jugador quien decide cuándo se va". Mientras Matías Fernández-Pardo quiera vestir la rojiblanca, habrá partido.