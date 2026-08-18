El Celta se lanza a por Viktor Tsygankov y tiene una alternativa que convence a todos

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 08:19h.

El extremo no jugó en el debut liguero del Girona

Exequiel Zeballos eleva la duda por su fichaje y el Celta prioriza seis operaciones

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El Celta de Vigo apunta a sufrir un nuevo revés en su mercado de verano. Con opciones candentes como la de André Almeida, todo hacía indicar que el próximo en llegar sería Exequiel Zeballos. Marco Garcés parecía haber alcanzado un acuerdo personal con el extremo e incluso se especulaba con un posible reconocimiento médico programado. Ahora, todo hace indicar que el futbolista de Boca Juniors estaría cerca de renovar y la dirección deportiva olívica prioriza a Viktor Tsygankov.

Claudio Giráldez demanda un nuevo futbolista para el extremo derecho y ahora los tiros apuntan al ucraniano. El Celta quiere aprovechar en río revuelto y conseguir un fichaje que, en otro contexto, sería prácticamente imposible.

El Celta se lanza a por Viktor Tsygankov y tiene una alternativa

No obstante, según informa Faro de Vigo, el club celeste tiene competencia. Viktor Tsygankov es noticia en tierras catalanas porque son varios los medios que apuntan a una negación por parte del jugador a disputar el Girona-Leganés de la primera jornada de LALIGA Hypermotion. El ucraniano, con una cláusula de rescisión que ha bajado de treinta a diez millones de euros por el descenso, no estaría por la labor de jugar en Segunda División.

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El Celta de Vigo quiere aprovechar esta clara oportunidad de mercado y el extremo está presionando, aunque hay otros clubes españoles interesados como el Espanyol e incluso extranjeros como el Ajax de Ámsterdam.

Actualmente, y según indica la citada fuente. Viktor Tsygankov ha pasado a ser la opción prioritaria del conjunto olívico, pero también tiene una alternativa para la banda derecha que convence a todos en el club. Marco Garcés, en su última comparecencia pública, reconoció que el Celta guardaba alternativas si se caía el fichaje de Zeballos, y en concreto, una de ellas "gusta mucho" tanto a la dirección deportiva como al técnico. Su nombre aún no ha trascendido.