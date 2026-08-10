Marco Garcés da un paso más por Exequiel Zeballos y prepara la oferta para su fichaje

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 21:57h.

El atacante está en la agenda del Celta este verano

El Celta de Vigo 'se carga' a Matías Vecino sólo seis meses después de su fichaje

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Marco Garcés ha decidido dar un paso más en un mercado de fichajes que afronta semanas decisivas. Con nombres en escena como el de Carlos Domínguez, buscando una salida que puede estar en Oviedo, o el de Jofre Torrents, en el que ha perdido en la carrera con el Ajax, el director deportivo prepara la tentativa para conseguir el nombre que tiene apuntado para el ataque celeste: Exequiel Zeballos.

Hace unos días se vinculó al jugador argentino con el Celta pese a que su prioridad era firmar por el Nápoles. Aún así su llegada al cuadro italiano no está garantizada y en Balaídos se preparan para optar a su fichaje con una propuesta. Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Celta de Vigo está preparando una oferta por Exequiel Zeballos y se espera que se presente esta semana.

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Por su parte, el Nápoles tiene ya el acuerdo verbal con el jugador sobre los términos personales de su contrato, pero para avanzar su llegada y hacerla posible tiene dar salidas en la plantilla.

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Para la llegada del atacante, el Nápoles debe desprenderse de hasta tres futbolistas. Solo así podrá hacer frente a su contratación. Mientras tanto, el Celta ya prepara una oferta con la que poder aprovechar y meter baza por su fichaje deseado para el ataque de Claudio Giráldez.

Marco Garcés confirma el interés en Exequiel Zeballos

Durante una charla con Sportitalia, el director deportivo desveló el interés del Celta en su fichaje y los motivos de Claudio Giráldez para querer contar con él. "Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y para el entrenador es necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno, que nos ayude a abrir defensas cerradas y es uno de los jugadores que estamos viendo ciertamente", expresó. "No sé qué tan cerca puede estar", agregó sobre el estado de las negociaciones.