Altay Bayindir llega al Celta con uno de los mejores contratos de la plantilla

Juan Pérez 07 AGO 2026 - 11:56h.

El conjunto celeste le pagará toda su ficha durante la cesión

Claudio Giráldez explica sus últimas decisiones en el Celta y responde al mercado: "Lejos"

Compartir







Altay Bayindir es oficialmente nuevo guardameta del Real Celta para la próxima temporada tras la certificación de la cesión con el Manchester United, uno de los últimos fichajes de Garcés para dar el salto en Europa. El portero turco de 28 años llega con una opción de compra y la obligación del conjunto olívico de pagarle toda su ficha hasta sostenerlo como uno de los mejores pagados de la plantilla, razón de más para imaginar una alta competencia con Andrei Radu.

El movimiento de Celta es el de tener a dos porteros de máximo nivel para afrontar LALIGA, Copa del Rey y Europa League, razón por la cual se ha ejecutado una operación tan importante como la de Bayindir. El meta del Manchester United llega con el mejor requisito posible en un préstamo, una opción de compra estimada en unos cuatro millones de euros que puede aumentar o bajar su precio dependiendo de los objetivos tanto del arquero como del Celta durante el próximo año.

PUEDE INTERESARTE El escenario que permite al Celta ahorrarse 11 millones por Unai Núñez y pelear otro fichaje

Parte de la negociación ha pasado por incluir esa cláusula a sabiendas de que el jugador acaba contrato en 2027, aunque el Manchester United tenía opción de ampliar la estancia del turno un año más. Aún así la irrelevancia del meta en Old Trafford ha finalizado con el jugador en Vigo después de tres años en los que apenas ha jugado 17 partidos por estar a la sombra de Onana y de Senne Lammens.

Bayindir le costó al United unos cinco millones de euros en 2023, y desde ahí apenas ha tenido la confianza de ninguno de sus entrenadores después de demostrar en el Fenerbahce que estaba preparado para la élite. El periodista Alberto Bravo ha desvelado que el portero ha pasado el reconocimiento médico en Italia después de un inesperado retraso en el acuerdo por una disputa con el representante del jugador, que requería un extra económico a pesar de no negociar con el club vigués su cesión.

PUEDE INTERESARTE El Celta mueve una alternativa para el fichaje del pivote: el escollo para Marco Garcés

El perfil de Altay Bayindir y su contrato en el Celta

Bayindir es conocido por ser un guardameta especialmente activo bajo palos gracias a sus reflejos, y sobre todo por tener un porte que desprende un halo de dominación desde el aspecto físico. Además llama la atención de primeras en el campo porque es un guardameta con un liderazgo nato. En sus debes no es especialmente diestro con el juego de pies, y ha generado dudas en centros aéreos en más de una ocasión, aunque lo cierto es que en los últimos tres años apenas ha tenido oportunidades.

PUEDE INTERESARTE El Celta se entromete en el fichaje de André Almeida por el Swansea y el Valencia da un paso al frente

Según Capology, Altay Bayindir cobra 2,1 millones de euros y tendrá el quinto contrato más alto de la plantilla celeste solo por detrás de Marcos Alonso, Matías Vecino, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà, por lo que se queda solo un pequeño peldaño por encima de Iago Aspas y Radu. En cuanto al mercado, Garcés tiene mucho trabajo por delante si finalmente sale Ilaix Moriba, porque faltaría un atacante y un sustituto para el centrocampista, que tiene un interrogante encima tras quedar fuera de la convocatoria del stage en Italia.