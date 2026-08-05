Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 23:30h.

El técnico porriñés demanda nuevos cromos

Monchi echa un cable a Marco Garcés y el Celta puede retomar fichajes: operación clave

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El Celta de Vigo continúa con buen pie en su particular puesta a punto y pasa por encima del Sassuolo italiano. En una exhibición de Hugo González, el equipo olívico anotó cuatro goles para seguir creciendo de cara a una nueva temporada tan exigente como ilusionante. No obstante, Claudio Giráldez optó por echarla al suelo y pone en aviso a la dirección deportiva: faltan fichajes, en plural.

El técnico celeste, en declaraciones a los medios oficiales del club, explicó sus últimas decisiones sobre el terreno de juego y arrojó las primeras pistas para el debut liguero ante Osasuna. Además, Giráldez admitió que la plantilla aún está lejos de cerrarse.

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Las palabras de Claudio Giráldez

Análisis del partido. "Hemos hecho una primera parte completísima, la mejor hasta ahora de la pretemporada con mucha solvencia a nivel defensivo y con muy buen juego a nivel ofensivo para irnos con más ventaja. Una segunda parte, sobre todo el inicio, que nos ha costado mucho. Hasta que cambiamos el sistema creo que ellos se ajustaron mucho mejor, fueron mucho más agresivos, nos llevaron el partido a una presión más alta y no fuimos capaces de ir más al espacio".

La explicación a sus últimas decisiones. "En posiciones que estamos un poquito más justas... en este viaje tanto Yoel como Carreira como Radu hemos visto necesario que jueguen hoy 90 minutos. Queremos que la gran mayoría de jugadores lleguen al principio de liga con una carga de 70-90 minutos en algún partido. Los que jugaron 90 minutos no lo van a hacer el día del Nápoles. Otros jugadores jugarán 90 minutos el día del Nápoles. Hemos tenido la indisposición de Jones que le ha impedido jugar hoy, lo que ha obligado a tener un jugador más jugando 90 minutos y con Pablo Durán y Galán sabíamos que para este partido no iban a llegar. Veremos cómo están para el partido de Nápoles y sobre todo que puedan ir avanzando en sus recuperaciones que es lo importante".

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El mercado y la plantilla. "Creo que queda mercado. La plantilla está trabajando muy bien pero evidentemente sabemos que no está cerrada, que habrá movimientos. Ya dentro de la propia plantilla hay jugadores que no han podido jugar en pretemporada o muy poco como es el caso de Galán, Pablo Durán todavía no ha jugado. Tampoco ha jugado Borja Iglesias que todavía no se ha incorporado. Faye acaba de llegar y todavía no ha podido jugar. Estamos lejos de poder cerrar la plantilla todavía pero creo que el equipo está trabajando muy bien y ojalá podamos acabar siendo un equipo totalmente completo en todas las líneas y estoy seguro de que así va a ser".

La crónica del Sassuolo - Celta de Vigo

Hugo González se ganó este miércoles un puesto en la primera plantilla del Celta con una nueva exhibición ante el Sassuolo, al que el Celta tumbó con tres goles del delantero del filial en apenas cuatro minutos -entre el minuto 83 y 87-. El equipo de Claudio Giráldez fue muy superior en el primer tiempo, pero se vio sometido por el conjunto italiano, que milita en la Serie A, en la segunda parte hasta la expulsión del francés Laurienté.

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Sin Ilaix Moriba, el técnico celeste apostó por Miguel Román y Aleix Febas en el doble pivote. Ambos lideraron a un Celta que disfrutó de la primera ocasión en las botas de Sergio Carreira. Poco después, Aspas celebró su primer gol en la que será la temporada de su despedida tras finalizar una combinación entre Jutglà y Swedberg, sus acompañantes en la línea de ataque ante la ausencia del internacional español Borja Iglesias.

Antes del descanso, el Celta pudo aumentar su ventaja, pero un defensor italiano privó a Swedberg del gol después de una genialidad del capitán celeste. Pero bajo la dirección del centrocampista Bakola, el Sassuolo empezó a crecer. Una pérdida de Aspas originó el tanto del empate, obra del futbolista francés en el arranque del segundo tiempo. Pinamonte rozó el gol de la remontada poco después.

El Celta sufría, pero la expulsión de Laurienté, por una agresión al central Yoel Lago, le dio vida. Y entre los minutos 83 y 87, el valenciano Hugo González firmó un triplete para ganarse un puesto en el primer equipo celeste -por edad no lo puede alternar con el filial, que milita en LaLiga Hypermotion-.