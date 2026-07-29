Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 17:34h.

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El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, espera más fichajes antes de que empiece LaLiga, aunque dijo que no tienen “prisa” en cerrar nuevas incorporaciones porque no quieren equivocarse. “Lo importante es que lleguemos al inicio de Liga con una plantilla que nos guste a todos, que nos complete y nos mejore. Ese es el objetivo de esta planificación. El mercado va lento, pero es importante que no tengamos demasiada prisa, que lo que hagamos lo hagamos bien porque no queremos hacer tampoco una locura de movimientos”, manifestó.

Tras el encuentro amistoso contra el Viseu, el técnico gallego dijo que su idea es mantener el bloque de la pasada temporada, aunque teme que puedan llegar ofertas por algunos jugadores. “Ojalá podamos tener la mayor continuidad posible, mejorar algunas carencias que para mí había en ciertos perfiles”, subrayó durante su comparecencia ante los periodistas.

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El empate ante el Viseu

Al entrenador celeste le gustó mucho “el orden, la agresividad y la intención de dominar el partido” que su equipo exhibió ante el conjunto portugués durante la primera parte; por eso lamentó que no fueran capaces de “matar mucho antes” el duelo para ganar “con claridad”.

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“El empate nos deja esa sensación de que tenemos que ser más ambiciosos, más agresivos cuando los partidos están de cara. Hemos cometido dos errores solo en el partido y nos han costado dos goles”, expuso.

Pese a que Hugo González sigue reclamando con goles un puesto en el primer equipo -por edad ya no puede alternar el filial con la primera plantilla-, Giráldez dijo que de momento “no” han tomado una decisión sobre dónde jugará el atacante valenciano. “Todavía nos quedan semanas y vamos a ver cómo sigue evolucionado. Estamos contentos con su rendimiento, pero dependerá de la confección de la plantilla y también de que él tome la decisión en ese aspecto”, explicó Giráldez.

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Giráldez también se alegró de que el central internacional sueco Carl Starfelt, uno de los habituales en su once, vaya acumulando minutos, pero insistió en que deben tener “cuidado” con él porque “ha tenido menos vacaciones que los demás”.