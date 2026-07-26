Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 12:34h.

Claudio Giráldez no descarta a Hugo González con ficha del primer equipo

Claudio Giráldez insiste con dos señalados en la plantilla del Celta de Vigo

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El Celta de Vigo, tras igualar 2-2 en Braga en el primer amistoso, venció por 1-0 al Sporting de Gijón este sábado en Vilagarcía de Arousa en el segundo compromiso de la presente pretemporada. Claudio Giráldez, que señaló las tres posiciones a reforzar por Marco Garcés en lo que queda de mercado, tomó varios apuntes de los jóvenes, entre los que sobresalió un Hugo González al que no descarta en la primera plantilla.

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El valenciano ya marcó un gran gol contra el cuadro portugués y repitió ante los asturianos en A Lomba con un gran tanto. Buenas sensaciones en un verano en el que el club tiene que tomar una decisión con él ya que, la próxima temporada, no podrá compaginar el Fortuna con el primer equipo al haber cumplido ya 23 años.

"Bendito problema que Hugo haya goles. Es bueno verle en pretemporada y, más allá de los goles, me está gustando cómo está trabajando y cómo se ha adaptado a nosotros. Veremos cómo termina configurada la plantilla, pero estoy contento con Hugo y con el resto de los jugadores del Fortuna", declaró Claudio Giráldez tras el Celta-Sporting.

Claudio Giráldez señala las tres posiciones a fichar por el Celta

También habló el técnico celeste sobre el mercado, con tres posiciones claras a reforzar, aunque reconoció que aún deben salir futbolistas de la actual plantilla: "Antes de fichar hay que dar salidas porque tenemos mucho jugador en la plantilla. Además, también estamos viendo a los jugadores del Fortuna y, a partir de ahí, decidiremos. Estoy tranquilo con el equipo y confío en la dirección deportiva. Fichar un central, un portero y un jugador ofensivo es lo más importante que demandamos en cuanto a perfiles".

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Por último, Giráldez se refirió a un Carl Starfelt que apenas pudo jugar unos minutos tras haberse incorporado más tarde de las vacaciones por su presencia con Suecia en el Mundial: "Ha llegado bien. Ha hecho tres sesiones con el equipo y hoy no podía jugar más de 10 minutos. Parece que ya se ha olvidado de esas molestias, ojalá pueda estar disponible para el primer partido".