Hugo González mete un golazo con el Celta y ya pide sitio a Claudio Giráldez

Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 23:46h.

El Celta no pasa del empate en su primer partido de pretemporada

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Hugo González no ha podido comenzar mejor su puesta en escena con el Celta. El joven atacante fue el gran protagonista del estreno veraniego del conjunto celeste al firmar un auténtico golazo en el empate ante el Sporting de Braga (2-2), una actuación que refuerza su candidatura para hacerse un hueco en los planes de Claudio Giráldez. En una plantilla con una competencia cada vez mayor en las posiciones ofensivas, el futbolista aprovechó su primera oportunidad de la pretemporada para reivindicarse y demostrar que está preparado para pelear por minutos desde el inicio del curso.

El conjunto vigués dejó una imagen muy positiva en Portugal pese a tratarse del primer compromiso de preparación y a las ausencias de jugadores importantes como Borja Iglesias o Carl Starfelt. El premio llegó en el minuto 33, cuando Hugo González recibió el balón en el costado derecho del área y sorprendió con un potente disparo que se coló en la portería del Braga. Un golpeo espectacular que confirmó la personalidad del atacante y permitió al Celta trasladar al marcador el dominio que había mostrado durante buena parte de la primera mitad.

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Con iniciativa, pero sin lograr ganar

El equipo portugués reaccionó justo antes del descanso. En el tiempo añadido del primer acto, Vítor Carvalho igualó el encuentro con un remate de cabeza tras un saque de esquina. La historia se repitió en la segunda mitad, cuando Jónatas Noro culminó otra acción a balón parado para poner el 2-1 y evidenciar los problemas defensivos del conjunto de Claudio Giráldez en este tipo de acciones, uno de los aspectos que deberá corregir durante la preparación.

Lejos de bajar los brazos, el Celta mantuvo la iniciativa hasta el final y encontró el premio en el tiempo añadido. También tras un córner, Carlos Domínguez apareció de cabeza para establecer el definitivo 2-2 y evitar la derrota en el estreno estival. Más allá del resultado, la gran noticia para los vigueses fue la actuación de Hugo González, que comenzó la pretemporada con un gol de muchos quilates y presentó su candidatura para ganarse un sitio importante en la rotación de Claudio Giráldez.