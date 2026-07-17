Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 18:16h.

El Celta le pone precio a Ilaix Moriba y busca pretendientes en la Premier League

Novedades importantes en los planes del míster

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Unai Núñez, Carles Pérez, Carlos Dotor y Hugo Sotelo, futbolistas a los que la dirección deportiva del Celta busca una salida, no han entrado en la primera convocatoria de Claudio Giráldez para medirse este sábado al Braga.

Los tres primeros regresaron este verano a Vigo tras finalizar sus respectivas cesiones, mientras que el canterano busca una salida -ha llegado a un principio de acuerdo con el Levante- al no contar para el técnico. A tierras portuguesas tampoco se desplazarán el centrocampista Ilaix Moriba, uno los indiscutibles durante la pasada campaña, ni el defensa Manu Fernández, otro de los que podría salir en este mercado veraniego.

En la convocatoria se estrenan Aleix Febas, uno de los dos fichajes, y el delantero del filial Bernard Somuah. Además, Giráldez también ha citado a los jugadores del filial que están entrenando con el primer equipo: Coke Carrillo, Joel López, Ángel Arcos, Óscar Marcos y Hugo González.

Javi Rodríguez da el salto al primer equipo

El defensa Javi Rodríguez, uno de los nueve futbolistas que se entrenaron con la selección española antes de viajar al Mundial, tendrá ficha con el primer equipo del Celta durante la temporada 2026-2027, informó este viernes el club gallego.

"Javi Rodríguez ya es, a todos los efectos, jugador del primer equipo del Celta. El joven canterano lucirá de manera provisional el dorsal 20 durante esta pretemporada", apunta la entidad celeste en su comunicado de prensa. El futbolista gallego, que en junio cumplió 23 años, debutó con el primer equipo en el curso 2024-2025 y, desde entonces, no ha dejado de ganar protagonismo en el conjunto dirigido por Claudio Giráldez.

La pasada campaña, el internacional español se consolidó como una pieza clave en la línea defensiva celeste, convirtiéndose en el segundo jugador de campo con más minutos disputados, sólo por detrás de Marcos Alonso. Javi Rodríguez disputó 46 partidos y más de 3.500 minutos de juego entre las tres competiciones.