La opción de Giorgi Kochorashvili, en el radar del Celta, para salir del Sporting de Portugal

Celia Pérez 13 JUL 2026 - 09:49h.

El futbolista no tiene clara su continuidad en la plantilla lusa

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El Celta de Vigo, con Marco Garcés al frente, afronta un mercado de fichajes con los objetivos muy marcados. Tras cerrar la renovación de Marcos Alonso, la dirección deportiva todavía tiene muchas tareas por acometer, tanto en la incorporación de nuevos futbolistas como en la salida de aquellos que no cuentan para Claudio Giráldez. Entre los que están en la rampa de salida suena Hugo Sotelo, mientras que en las llegadas uno de los que ha rondado la órbita celeste es Giorgi Kochorashvili, jugador del Sporting de Portugal.

El mediocentro de 26 años saldrá casi con total seguridad del conjunto verdiblanco y en ese escenario aparece el Celta de Vigo. Tal y como cuenta en A Bola, el futbolista quiere saber primero cuál es el peso que tendrá en la plantilla lisboeta, y en caso de salir, hacerlo a través de una cesión Sus representantes están dispuestos a negociar con el Sporting para tratar de darle salida a través de una cesión, que podría incluir una cláusula de compra a ejercer ya en 2027.

La citada fuente cuenta que el Celta ya lo tuvo en el punto de mira aunque bien es cierto que no llegó a presentar una oferta concreta, al igual que el Levante, también en su radar.

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El club luso se hizo con él después de tras 5.5 millones de euros el pasado curso al Levante UD, pero el futbolista no ha tenido continuidad debido a la elevada competencia interna, con jugadores como Morten Hjulmand o Hidemasa Morita siendo titulares indiscutibles en el organigrama de Rui Borges.

Giorgi Kochorashvili tiene firmado un contrato hasta el 2030 con 'los Leones', y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Sin embargo, su valor de mercado actual, con su poca protagonismo en el equipo, puede ofrecer una salida por un precio bastante inferior.