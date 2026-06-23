Celia Pérez 23 JUN 2026 - 13:23h.

La dirección deportiva tiene la hoja de ruta definida

Marco Garcés se cubre las espaldas en el Celta con una opción factible en el Valencia

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El Celta de Vigo sigue su particular camino en el marcado de fichajes. Marco Garcés sigue adelante con la planificación deportiva y tras cerrar la llegada de Aleix Febas al conjunto de Claudio Giráldez, la dirección deportiva trabaja con varios objetivos en el horizonte. Pendiente del futuro de Ilaix Moriba, y con André Almeida como posible recambio, el club afronta un mercado en el que primero cobra importancia la operación salida.

En este sentido, el Celta tiene muy marcada la hoja de ruta a seguir. Quiere fichajes, pero para que lleguen caras nuevas primero deberán salir futbolistas. Tal y como cuenta Faro de Vigo, el club necesita aligerar la plantilla y se ha marcado como prioridad buscar salida a los cinco descartes que regresan de cesión. Además de ellos, la entidad olívica también buscará encontrar una solución a ciertos jugadores con poco protagonismo y con la opción de poder cerrar una gran venta en este verano. Esta última posibilidad no es una necesidad a las oficinas celestes aún no han llegado ofertas en firme ni por Ilaix ni por Wiliot.

En cuanto a los refuerzos, Marco Garcés también tiene definido el plan de actuación. En el club trabajan para poder tratar de conseguir una nueva cesión de los Wolves de Fer López. Claudio Giráldez no duda con el canterano y quiere contar nuevamente con sus servicios el próximo curso. También trabajan para incorporar cuatro refuerzos que consideran clave para la plantilla celeste.

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Dos de ellos deberán llegar para reforzar el eje de la zaga, con dos centrales, y dos más para banda, un carrilero izquierdo y un atacante. Esos son los puestos claves aunque dependiendo de lo que ocurra con Ilaix y con Iván Villar, el club podría plantearse optar por un mediocentro o un guardameta para la portería celeste.