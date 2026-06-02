Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 14:12h.

Su reto: "Demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo"

Cambio importante en la planificación deportiva del Celta: se busca portero en el mercado

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VigoAleix Febas ya ejerce como jugador del Celta de Vigo. El centrocampista ilerdense llega con la carta de libertad procedente del Elche CF. El primer fichaje celeste para la temporada 2026/27, encara muy ilusionado su nueva etapa en el equipo olívico, con el que espera "seguir creciendo" tras brillar en esta última temporada en el Martínez Valero. En Vigo estará bien arropado por Borja Iglesias, Sergio Carreira y Álvaro Núñez, que fue su compañero de habitación en el Elche.

Marco Garcés, director deportivo del club, desgranó las cualidades que puede aportar Aleix Febas al equipo: "Es un jugador que nos viene muy bien, tus características se ajustan perfectamente al modelo de juego de Claudio y nos puedes proveer de cosas que no teníamos". Dirigiéndose al centrocampista destacó "esa facilidad tuya girarse, para romper líneas en conducción nos va a venir muy bien". Por ello el mexicano se mostró "Muy contento de poder contar iniciando la ventana con un refuerzo importante".

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"Tengo ganas de demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo y que puedo seguir siendo el mismo. Me ha costado llegar a Primera, pero quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo. Me siento bien tanto físicamente como mentalmente y creo que tengo margen de mejora", apuntó ya el jugador en su presentación.

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El centrocampista catalán, acompañado de Marco Garcés y Sergio Álvarez, agradeció a los dirigentes del Celta la "paciencia" que tuvieron para "aguantar hasta el final" porque él le había trasladado a su agente que, hasta que lograra la permanencia con el Elche, no tomaría una decisión. "Europa pesa y el club viene en un crecimiento importante los últimos años. El Celta es un equipo con ambición, que quiere seguir creciendo. Me siento bastante acorde al proyecto", respondió al ser cuestionado por qué se decantó por la oferta celeste.

El exfutbolista del Elche se siente "muy identificado" con la idea de juego de Claudio Giráldez, de quien aplaudió que quiera ser "protagonista con el balón" y apueste por "salir jugando desde atrás". "Soy un jugador dinámico. Lo que me hace más diferente es que de mediocentro conduzco bien el balón, rompo líneas. Creo que también soy agresivo e intuitivo en defensa. He mejorado mucho en ese sentido, ahora soy más completo. Parece que solo juego bien con balón, pero también me siento cómodo a la hora de defender", aseveró.

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Febas espera vivir un gran año en Balaídos, pero avisó de que el "primer objetivo" debe ser la permanencia en LaLiga porque la exigencia cada vez es mayor en la máxima categoría. "Hacer una buena liga es lo principal, este año ya hemos visto que está muy dura e igualada. Ese es el primer objetivo. A partir de ahí, si podemos soñar con cosas grandes como hacer una buena Europa League o una buena Copa del Rey, pues mucho mejor. Pero vamos poco a poco", subrayó.

El organizador también desveló que Iago Aspas "cuando firmé, fue el primero que me habló por privado para felicitarme por el fichaje. Yo no quería demorarme, cuando acabó la temporada vi lo que había, escuché también al Elche y pronto decidimos ir al Celta".

En Vigo va a estar bien arropado ya que ha compartido vestuario con Borja Iglesias, Sergio Carreira y, sobre todos, Álvaro Núñez: "Cuando acabó la temporada sí que hablé con Álvaro Núñez, sobre todo. Le pregunté por la ciudad, por el club, por el entrenador y me habló maravillas. Con Borja Iglesias hablo de vez en cuando, ayer me escribió un mensaje. Y Carreira me reprochó que no le dijera nada. Tengo muy buena relación con los tres, Álvaro era mi compañero de habitación en el Elche".