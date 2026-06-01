Alberto Bravo 01 JUN 2026 - 13:26h.

El centrocampista llega con la carta de libertad tras concluir su contrato con el Elche CF

Sin espacio para los cedidos: camino de regreso a Vigo para volver a salir del Celta

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial el fichaje de Aleix Febas. Lo ha hecho con un gracioso vídeo recordado el videojuego y el juego de cartas coleccionables de Pokemon. 'Wild Febas', centrocampista de 30 años recala en Balaídos con la carta de libertad tras concluir su contrato con el Elche CF. El jugador, tras una temporada brillante en el Martínez Valero, ha apostado por dar un paso más en su carrera para poder jugar competiciones europeas, como él mismo reveló en su emotiva despedida del club ilicitano. Su llegada, consensuada por la dirección deportiva y el cuerpo técnico, refuerza una posición en la que Claudio Giráldez tuvo que improvisar futbolistas tras las lesiones de Miguel Román y Matías Vecino.

Aleix Febas firma un contrato de tres temporadas, hasta junio de 2029. Formado en la cantera del Real Madrid ha pasado por el Real Zaragoza, RCD Mallorca o Málaga CF antes de explotar con el Elche CF de la mano de Eder Sarabia. 3.166 minutos en 36 partidos con dos goles y dos asistencias han sido su carta de presentación al fútbol de élite esta temporada.

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El ilerdense suma 69 partidos en Primera División y otros 247 en Segunda. Aleix Febas puede jugar tanto de mediocentro como de centrocampista más ofensivo siempre en posiciones interiores. Esporádicamente ha jugado en alguno de los costados, más a pie cambiado desde el perfil izquierdo. Con capacidad para conducir hacia delante el Celta suma un perfil que no tenía en su plantilla. Aleix Febas será presentado este martes 2 de junio.

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Comunicado oficial

El Celta incorpora a Aleix Febas como su primer fichaje de este mercado, convirtiéndose así en nuevo jugador celeste hasta junio de 2029.

El centrocampista catalán llega a Vigo tras completar una destacada etapa en el Elche CF, donde se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Eder Sarabia. Su rendimiento fue clave en la reciente permanencia del conjunto ilicitano en Primera División, siendo un futbolista imprescindible en el centro del campo gracias a su capacidad para ordenar el juego, recuperar balones y dar equilibrio al equipo.

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Formado en la cantera del Real Madrid, Febas continuó creciendo como futbolista en clubes como Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de aterrizar en Elche en la temporada 2023/24. Allí encontró continuidad y mostró su mejor versión, hasta ser, actualmente, uno de los centrocampistas más fiables y competitivos de LaLiga.

A sus 30 años, Aleix destaca por su inteligencia táctica, su precisión en el pase y su visión de juego. Un perfil que encaja perfectamente en los planes de Claudio Giráldez y que reforzará la medular celeste en una temporada exigente, con el regreso del equipo a tres competiciones.

A su llegada, el jugador se reencontrará con Sergio Carreira, Álvaro Núñez y Borja Iglesias, con quienes volverá a compartir vestuario en esta nueva etapa como celeste.

El Celta da la bienvenida a Aleix Febas y le desea muchos éxitos en esta nueva aventura.