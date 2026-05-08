Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 17:20h.

El centrocampista aún tiene un mes de recuperación por delante tras la fractura en el pie izquierdo

Miguel Román elige a sus tres mediocentros favoritos: Pedri, Modric y ...

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Miguel Román afronta las últimas semanas de recuperación de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. El centrocampista de 23 años, ya sin la bota que le protegía, utiliza una cinta antigravedad que le permite poder ejercitarse reduciendo el impacto corporal gracias a su cámara presurizada que evita generar sobrecarga tal como ha informado el Celta de Vigo. El objetivo, como señaló Claudio Giráldez, es que llegue "en perfectas condiciones" a la pretemporada.

Lesionado el pasado 10 de marzo los servicios médicos establecieron un periodo de baja de alrededor de tres meses. Miguel Román, en el momento en el que era el mejor jugador del Celta, recibía la pésima noticia de saber que la temporada se terminaba para él con 15 partidos de Liga y Europa League por delante.

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Ahora el centrocampista ha empezado a realizar ejercicios en la cinta antigravitatoria del hospital vigués FREMAP, una máquina AlterG que permite entrenar la marcha y el movimiento sin riesgo a sufrir una nueva lesión. Por delante le queda alrededor de un mes de baja. El gondomareño recibirá el alta médica con la temporada terminada.

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Su objetivo es llegar en perfectas condiciones para la pretemporada. Claudio Giráldez reveló este viernes que "lo veo sonreír, que es algo importante". Fue importante el momento en el que "se quitó la bota" y vio que era "capaz de caminar y de correr, con limitación, evidentemente".

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Ahora el joven jugador "se va pudiendo mover". Eso "le hace ver que está en el camino correcto, que todo ha ido bien y que está en ese proceso". El entrenador confesó que en estas lesiones con tanto tiempo de recuperación "es más fácil de llevarla cuando ya empiezas a tener las botas cerca y a tener el césped cerca". "Creo que va a llegar perfectamente al principio de la pretemporada, es lo que consideramos", concluyó Claudio Giráldez.